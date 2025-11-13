ĆUFTE U SOSU OD PARADAJZA I PAPRIKE: Recept za jelo puno ukusa
AROMATIČNE ćufte koje spajaju najbolje od domaće kuhinje — sočno meso, svežu papriku i blago kiselkast ukus paradajza.
Sastojci:
- Za ćufte:
- 250–300 gr mlevenog junećeg mesa
- 1 srednji crni luk (rendan i isceđen)
- so
- crni biber
- crvena paprika u ljuspicama ili čili prah (po ukusu)
- malo brašna (za uvaljavanje)
Za sos:
- 1 kašika ulja
- 1 kašika putera
- 1 srednja crvena paprika
- 2 male zelene paprike
- 1 kašika paradajz pirea
- 1 velika šolja rendanog ili pasiranog paradajza (oko 120–150 ml)
- 1,5 šolja vode (po potrebi)
- so, biber, slatka paprika
- sok od pola limuna (po želji)
- sitno seckan svež peršun
Priprema:
Ćufte:
Izrendajte crni luk i iscedite sok. Pomešajte sa mesom, solju, biberom i paprikom. Oblikujte male ćufte i uvaljajte ih u brašno da se ne lepe. U tiganju zagrejte malo ulja i pržite ćufte sa svih strana dok ne porumene. Izvadite ih na tanjir.
Priprema sosa:
U istom tiganju dodajte puter i sitno seckane paprike. Pržite kratko dok ne omekšaju. Dodajte paradajz pire, pa promešajte i prelijte rendanim paradajzom. Dodajte vodu, so, biber i slatku papriku, pa sve dobro promešajte.
Dinstanje:
Vratite ćufte u tiganj sa sosom. Poklopite i kuvajte 15–20 minuta na umerenoj vatri, povremeno mešajte da se ne zalepi. Pred kraj dodajte nekoliko kapi limunovog soka i
Poslužite ćufte sa pire-krompirom, kuvanim pirinčem ili svežim hlebom da upije bogati sos.
Prijatno!
