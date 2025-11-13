ĆUFTE U SOSU OD PARADAJZA I PAPRIKE: Recept za jelo puno ukusa

AROMATIČNE ćufte koje spajaju najbolje od domaće kuhinje — sočno meso, svežu papriku i blago kiselkast ukus paradajza.

Sastojci:

Za ćufte:

250–300 gr mlevenog junećeg mesa

1 srednji crni luk (rendan i isceđen)

so

crni biber

crvena paprika u ljuspicama ili čili prah (po ukusu)

malo brašna (za uvaljavanje)

Za sos:

1 kašika ulja

1 kašika putera

1 srednja crvena paprika

2 male zelene paprike

1 kašika paradajz pirea

1 velika šolja rendanog ili pasiranog paradajza (oko 120–150 ml)

1,5 šolja vode (po potrebi)

so, biber, slatka paprika

sok od pola limuna (po želji)

sitno seckan svež peršun

Priprema:

Ćufte:

Izrendajte crni luk i iscedite sok. Pomešajte sa mesom, solju, biberom i paprikom. Oblikujte male ćufte i uvaljajte ih u brašno da se ne lepe. U tiganju zagrejte malo ulja i pržite ćufte sa svih strana dok ne porumene. Izvadite ih na tanjir.

Priprema sosa:

U istom tiganju dodajte puter i sitno seckane paprike. Pržite kratko dok ne omekšaju. Dodajte paradajz pire, pa promešajte i prelijte rendanim paradajzom. Dodajte vodu, so, biber i slatku papriku, pa sve dobro promešajte.

Dinstanje:

Vratite ćufte u tiganj sa sosom. Poklopite i kuvajte 15–20 minuta na umerenoj vatri, povremeno mešajte da se ne zalepi. Pred kraj dodajte nekoliko kapi limunovog soka i

Poslužite ćufte sa pire-krompirom, kuvanim pirinčem ili svežim hlebom da upije bogati sos.

Prijatno!