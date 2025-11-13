Ručak dana

ĆUFTE U SOSU OD PARADAJZA I PAPRIKE: Recept za jelo puno ukusa

Milena Tomasevic

13. 11. 2025. u 07:00

AROMATIČNE ćufte koje spajaju najbolje od domaće kuhinje — sočno meso, svežu papriku i blago kiselkast ukus paradajza.

ЋУФТЕ У СОСУ ОД ПАРАДАЈЗА И ПАПРИКЕ: Рецепт за јело пуно укуса

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • Za ćufte:
  • 250–300 gr mlevenog junećeg mesa
  • 1 srednji crni luk (rendan i isceđen)
  • so
  • crni biber
  • crvena paprika u ljuspicama ili čili prah (po ukusu)
  • malo brašna (za uvaljavanje)

Za sos:

  • 1 kašika ulja
  • 1 kašika putera
  • 1 srednja crvena paprika
  • 2 male zelene paprike
  • 1 kašika paradajz pirea
  • 1 velika šolja rendanog ili pasiranog paradajza (oko 120–150 ml)
  • 1,5 šolja vode (po potrebi)
  • so, biber, slatka paprika
  • sok od pola limuna (po želji)
  • sitno seckan svež peršun

Priprema:

Ćufte:

Izrendajte crni luk i iscedite sok. Pomešajte sa mesom, solju, biberom i paprikom. Oblikujte male ćufte i uvaljajte ih u brašno da se ne lepe. U tiganju zagrejte malo ulja i pržite ćufte sa svih strana dok ne porumene. Izvadite ih na tanjir.

Priprema sosa:
U istom tiganju dodajte puter i sitno seckane paprike. Pržite kratko dok ne omekšaju. Dodajte paradajz pire, pa promešajte i prelijte rendanim paradajzom. Dodajte vodu, so, biber i slatku papriku, pa sve dobro promešajte.

Dinstanje:
Vratite ćufte u tiganj sa sosom. Poklopite i kuvajte 15–20 minuta na umerenoj vatri, povremeno mešajte da se ne zalepi. Pred kraj dodajte nekoliko kapi limunovog soka i 

Poslužite ćufte sa pire-krompirom, kuvanim pirinčem ili svežim hlebom da upije bogati sos.

Prijatno! 

