UHAPŠEN MONSTRUM SA NOVOG BEOGRADA: Izbo baku pred unukom u ulazu u zgradu, pa pobegao
KAKO je potvrđeno za "Novosti", monstrum Tihomir K. (44) koji je juče izbo baku (67) na Novom Beogradu je uhapšen.
Njemu su lisice danas stavljene po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Za Tihomirom se tragalo od juče u 13 sati, nakon što je u hodniku zgrade devet puta izbo ženu, strgao joj torbu sa ramena i pobegao.
Uskoro opširnije
