Hapšenja i istraga

UHAPŠEN MONSTRUM SA NOVOG BEOGRADA: Izbo baku pred unukom u ulazu u zgradu, pa pobegao

Ana Đokić

28. 12. 2025. u 14:39

KAKO je potvrđeno za "Novosti", monstrum Tihomir K. (44) koji je juče izbo baku (67) na Novom Beogradu je uhapšen.

УХАПШЕН МОНСТРУМ СА НОВОГ БЕОГРАДА: Избо баку пред унуком у улазу у зграду, па побегао

Novosti

Njemu su lisice danas stavljene po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Foto: Printskrin

 

Za Tihomirom se tragalo od juče u 13 sati, nakon što je u hodniku zgrade devet puta izbo ženu, strgao joj torbu sa ramena i pobegao.

BONUS VIDEO:

PRIČE IZ HRONIKE: Kako i zašto deca nestaju, koji su razlozi bekstva od kuće - Marija Vukašinović

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILANU JE POBEDA PREKO POTREBNA: Trijumf protiv nekadašnjeg šampiona vodi rosonere na prvo mesto

MILANU JE POBEDA PREKO POTREBNA: Trijumf protiv nekadašnjeg šampiona vodi "rosonere" na prvo mesto