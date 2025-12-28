PRVA SLIKA UHAPŠENOG NAPADAČA SA NOVOG BEOGRADA: Policajci ga uhvatili u Rakovici, tereti se za teško ubistvo u pokušaju

NAPADAČ sa Novog Beograda, koji je ženi na stepeništu zgrade naneo devet ubodnih rana, uhapšen je danas i utvrđeno je da je reč o Tihomiru Krstiću (44).

Foto: Novosti

Policija je osumnjičenom Tihomiru stavila lisice na ruke u Rakovici u Ulici pilota Mihajla Petrovića.

Pogledajte kako izgledalo njegovo hapšenje:

Foto: Novosti

Na teret mu se stavlja teško ubistvo u pokušaju.

Izbo je pred unukom

Podsetimo, napad na ženu se dogodio juče oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.

Naime, napadač je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu.

Izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije, o čemu možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.