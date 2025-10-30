Ručak dana

PEČENI SVINJSKI KOTLETI U SOSU: Nežno, sočno i aromatično

Milena Tomasevic

30. 10. 2025. u 14:30

Jelo koje spaja hrskavu teksturu pohovanog mesa i bogat, mirisni sos od putera, belog luka i začina. Svaki zalogaj topi se u ustima, a kremasti sos daje kotletima onaj stari, dobro poznati ukus domaće kuhinje.

ПЕЧЕНИ СВИЊСКИ КОТЛЕТИ У СОСУ: Нежно, сочно и ароматично

FOTO: Novosti

Sastojci

Za meso:
  • 6 kriški svinjskog filea bez kostiju
  • so i biber po ukusu
  • brašno za posipanje
  • 2 jajeta
  • prezle za premazivanje
  • ulje za prženje

Za sos:

  • 2 šolje čorbe (pileće ili povrćne)
  • 2 kašike paradajz pirea
  • 2 kašike pavlake (18% mlečne masti)
  • 1 kašika putera
  • 1 kašika brašna
  • 1 čenje belog luka (presovano)
  • 1 kašičica majčine dušice
  • so, biber i slatka paprika po ukusu


Priprema

Lagano izgnječite kriške svinjskog filea čekićem za meso. Začinite solju i biberom sa obe strane. Uvaljajte kotlete redom u brašno, umućena jaja i prezle, tako da dobiju lep, ravnomeran sloj. Pržite kotlete u vrelom ulju sa obe strane dok ne dobiju zlatnu koricu. Ne moraju biti potpuno isprženi – dovršiće se u rerni.

U šerpi otopite puter, dodajte brašno i kratko propržite. Postepeno sipajte čorbu uz mešanje da se ne stvore grudvice. Dodajte paradajz pire, presovan beli luk, začine i pavlaku. Kuvajte 5–6 minuta, dok sos ne postane gust i kremast.

Poređajte kotlete u vatrostalnu posudu i prelijte ih pripremljenim sosom tako da budu dobro prekriveni. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 25–30 minuta, dok se sos blago ne zapeče po ivicama.

Poslužite kotlete dok su vrući, uz pire krompir, dinstano povrće ili svežu salatu od kupusa. Po želji, u sos možete dodati i malo belog vina ili kašiku senfa za još intenzivniji ukus.

Uživajte!

