PEČENI SVINJSKI KOTLETI U SOSU: Nežno, sočno i aromatično
Jelo koje spaja hrskavu teksturu pohovanog mesa i bogat, mirisni sos od putera, belog luka i začina. Svaki zalogaj topi se u ustima, a kremasti sos daje kotletima onaj stari, dobro poznati ukus domaće kuhinje.
Sastojci
- 6 kriški svinjskog filea bez kostiju
- so i biber po ukusu
- brašno za posipanje
- 2 jajeta
- prezle za premazivanje
- ulje za prženje
Za sos:
- 2 šolje čorbe (pileće ili povrćne)
- 2 kašike paradajz pirea
- 2 kašike pavlake (18% mlečne masti)
- 1 kašika putera
- 1 kašika brašna
- 1 čenje belog luka (presovano)
- 1 kašičica majčine dušice
- so, biber i slatka paprika po ukusu
Priprema
Lagano izgnječite kriške svinjskog filea čekićem za meso. Začinite solju i biberom sa obe strane. Uvaljajte kotlete redom u brašno, umućena jaja i prezle, tako da dobiju lep, ravnomeran sloj. Pržite kotlete u vrelom ulju sa obe strane dok ne dobiju zlatnu koricu. Ne moraju biti potpuno isprženi – dovršiće se u rerni.
U šerpi otopite puter, dodajte brašno i kratko propržite. Postepeno sipajte čorbu uz mešanje da se ne stvore grudvice. Dodajte paradajz pire, presovan beli luk, začine i pavlaku. Kuvajte 5–6 minuta, dok sos ne postane gust i kremast.
Poređajte kotlete u vatrostalnu posudu i prelijte ih pripremljenim sosom tako da budu dobro prekriveni. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 25–30 minuta, dok se sos blago ne zapeče po ivicama.
Poslužite kotlete dok su vrući, uz pire krompir, dinstano povrće ili svežu salatu od kupusa. Po želji, u sos možete dodati i malo belog vina ili kašiku senfa za još intenzivniji ukus.
Uživajte!
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)