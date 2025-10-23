PEČENI SVINJSKI VRAT SA CRNIM LUKOM: Aromatično domaće jelo koje uvek miriše na nedeljni ručak

Kada se u rerni zazlati svinjski vrat sa lukom, cela kuća zamiriše na pravu utehu. Ovo je jelo koje ne zahteva mnogo truda, a rezultat je mekano, sočno meso u karamelizovanom sosu od luka i začina. Savršeno se slaže sa pire krompirom ili svežim hlebom koji upija svaku kap ukusa.

FOTO: Novosti





4 kriške svinjskog vrata (debljine oko 1 cm)

3 velika crna luka (seckana na kockice)

3 čena belog luka (proceđena kroz presu)

3 kašike ulja ili maslinovog ulja

1 kašičica slatke paprike

1 kašičica majčine dušice

1 kašičica senfa

so i biber po ukusu

½ šolje vode ili čorbe

peršun za ukrašavanje (po želji)

Priprema

1. Mariniranje:

Svinjski vrat posolite, pobiberite i pospite paprikom i majčinom dušicom. U malo ulja pomešajte senf i beli luk, pa premažite meso i ostavite u frižideru najmanje 1 sat (idealno preko noći). Na vrelom ulju kratko ispržite svaku krišku sa obe strane, tek koliko da dobije zlatnu boju. U vatrostalnu posudu poređajte red luka, zatim meso, pa ponovo luk. Prelijte vodom ili čorbom.

Pokrijte folijom ili poklopcem i pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 60 minuta.

Zatim otkrijte i pecite još 15–20 minuta, dok meso ne porumeni, a sos ne postane gust i aromatičan.

Poslužite toplo, sa lukom i sosom. Odlično ide uz pire krompir, gris ili kuvani pirinač, uz malo svežeg peršuna za ukus i boju. Za još mekše i mirisnije meso, dodajte u marinadu kašiku soja sosa ili malo tamnog piva — dobićete dublji ukus i sjajnu boju pri pečenju.

Uživajte!