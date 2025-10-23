Ručak dana

PEČENI SVINJSKI VRAT SA CRNIM LUKOM: Aromatično domaće jelo koje uvek miriše na nedeljni ručak

Milena Tomasevic

23. 10. 2025. u 11:00

Kada se u rerni zazlati svinjski vrat sa lukom, cela kuća zamiriše na pravu utehu. Ovo je jelo koje ne zahteva mnogo truda, a rezultat je mekano, sočno meso u karamelizovanom sosu od luka i začina. Savršeno se slaže sa pire krompirom ili svežim hlebom koji upija svaku kap ukusa.

FOTO: Novosti


Sastojci 
  • 4 kriške svinjskog vrata (debljine oko 1 cm)
  • 3 velika crna luka (seckana na kockice)
  • 3 čena belog luka (proceđena kroz presu)
  • 3 kašike ulja ili maslinovog ulja
  • 1 kašičica slatke paprike
  • 1 kašičica majčine dušice
  • 1 kašičica senfa
  • so i biber po ukusu
  • ½ šolje vode ili čorbe
  • peršun za ukrašavanje (po želji)

Priprema

1. Mariniranje:
Svinjski vrat posolite, pobiberite i pospite paprikom i majčinom dušicom. U malo ulja pomešajte senf i beli luk, pa premažite meso i ostavite u frižideru najmanje 1 sat (idealno preko noći). Na vrelom ulju kratko ispržite svaku krišku sa obe strane, tek koliko da dobije zlatnu boju. U vatrostalnu posudu poređajte red luka, zatim meso, pa ponovo luk. Prelijte vodom ili čorbom.
Pokrijte folijom ili poklopcem i pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 60 minuta.
Zatim otkrijte i pecite još 15–20 minuta, dok meso ne porumeni, a sos ne postane gust i aromatičan.
Poslužite toplo, sa lukom i sosom. Odlično ide uz pire krompir, gris ili kuvani pirinač, uz malo svežeg peršuna za ukus i boju. Za još mekše i mirisnije meso, dodajte u marinadu kašiku soja sosa ili malo tamnog piva — dobićete dublji ukus i sjajnu boju pri pečenju.

Uživajte!

