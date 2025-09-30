Ručak dana

PEČURKE PUNJENE MESOM I POVRĆEM: Sočan ručak u svakom zalogaju

Milena Tomasevic

30. 09. 2025. u 08:00

Ako tražite jelo koje je istovremeno aromatično, sočno i jednostavno za pripremu, ove pečurke punjene mesom i povrćem će vas oduševiti. Savršene su i za ručak i za toplu večeru, a uz malo svežeg peršuna i sir možete ih poslužiti kao pravu malu poslasticu na vašem stolu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 8 velikih pečuraka
  • 250 gr mlevenog mesa (svinjetina, piletina ili mešavina)
  • 1 mali crni luk
  • 1 čenje belog luka
  • ½ crvene paprike
  • 2 kašike zelenog graška (svežeg ili iz konzerve)
  • 50 gr rendanog žutog sira
  • 2 kašike prezli
  • 1 jaje
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu
  • ½ kašičice slatke paprike
  • prstohvat čilija ili ljute paprike (po želji)
  • peršun za posipanje

Priprema:

Dobro očistite pečurke i uklonite drške. Sitno iseckajte drške i ostavite vrhove  sa strane.

Zagrejte maslinovo ulje u tiganju. Propržite seckani crni luk, beli luk i papriku. Dodajte iseckane drške pečuraka i propržite nekoliko minuta. Dodajte mleveno meso, začinite solju, biberom, slatkom paprikom i čilijem. Dinstajte dok meso ne promeni boju. Skinite sa vatre i dodajte grašak, prezle, jaje i polovinu sira. Dobro promešajte.

Napunite šešire pečuraka filom i poređajte u vatrostalnu posudu. Pospite ostatak sira i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 25–30 minuta, dok pečurke ne omekšaju i sir ne porumeni.

Posipajte sveže seckanim peršunom i poslužite uz salatu ili beli luk.

Uživajte!

