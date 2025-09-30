PEČURKE PUNJENE MESOM I POVRĆEM: Sočan ručak u svakom zalogaju

Ako tražite jelo koje je istovremeno aromatično, sočno i jednostavno za pripremu, ove pečurke punjene mesom i povrćem će vas oduševiti. Savršene su i za ručak i za toplu večeru, a uz malo svežeg peršuna i sir možete ih poslužiti kao pravu malu poslasticu na vašem stolu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

8 velikih pečuraka

250 gr mlevenog mesa (svinjetina, piletina ili mešavina)

1 mali crni luk

1 čenje belog luka

½ crvene paprike

2 kašike zelenog graška (svežeg ili iz konzerve)

50 gr rendanog žutog sira

2 kašike prezli

1 jaje

2 kašike maslinovog ulja

so i biber po ukusu

½ kašičice slatke paprike

prstohvat čilija ili ljute paprike (po želji)

peršun za posipanje

Priprema:

Dobro očistite pečurke i uklonite drške. Sitno iseckajte drške i ostavite vrhove sa strane.

Zagrejte maslinovo ulje u tiganju. Propržite seckani crni luk, beli luk i papriku. Dodajte iseckane drške pečuraka i propržite nekoliko minuta. Dodajte mleveno meso, začinite solju, biberom, slatkom paprikom i čilijem. Dinstajte dok meso ne promeni boju. Skinite sa vatre i dodajte grašak, prezle, jaje i polovinu sira. Dobro promešajte.

Napunite šešire pečuraka filom i poređajte u vatrostalnu posudu. Pospite ostatak sira i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 25–30 minuta, dok pečurke ne omekšaju i sir ne porumeni.

Posipajte sveže seckanim peršunom i poslužite uz salatu ili beli luk.

Uživajte!