PEČURKE PUNJENE MESOM I POVRĆEM: Sočan ručak u svakom zalogaju
Ako tražite jelo koje je istovremeno aromatično, sočno i jednostavno za pripremu, ove pečurke punjene mesom i povrćem će vas oduševiti. Savršene su i za ručak i za toplu večeru, a uz malo svežeg peršuna i sir možete ih poslužiti kao pravu malu poslasticu na vašem stolu.
Sastojci:
- 8 velikih pečuraka
- 250 gr mlevenog mesa (svinjetina, piletina ili mešavina)
- 1 mali crni luk
- 1 čenje belog luka
- ½ crvene paprike
- 2 kašike zelenog graška (svežeg ili iz konzerve)
- 50 gr rendanog žutog sira
- 2 kašike prezli
- 1 jaje
- 2 kašike maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
- ½ kašičice slatke paprike
- prstohvat čilija ili ljute paprike (po želji)
- peršun za posipanje
Priprema:
Dobro očistite pečurke i uklonite drške. Sitno iseckajte drške i ostavite vrhove sa strane.
Zagrejte maslinovo ulje u tiganju. Propržite seckani crni luk, beli luk i papriku. Dodajte iseckane drške pečuraka i propržite nekoliko minuta. Dodajte mleveno meso, začinite solju, biberom, slatkom paprikom i čilijem. Dinstajte dok meso ne promeni boju. Skinite sa vatre i dodajte grašak, prezle, jaje i polovinu sira. Dobro promešajte.
Napunite šešire pečuraka filom i poređajte u vatrostalnu posudu. Pospite ostatak sira i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 25–30 minuta, dok pečurke ne omekšaju i sir ne porumeni.
Posipajte sveže seckanim peršunom i poslužite uz salatu ili beli luk.
Uživajte!
