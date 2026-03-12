POLJSKA KASNO SHVATILA: Iran nije predstavljao direktnu pretnju po Evropu ili SAD

Iran nije predstavljao “direktnu pretnju” po Evropu ili Sjedinjene Američke Države pre američko-izraelskih napada ranije ovog meseca, izjavio je šef poljske diplomatije i zamenik premijera, Radoslav Sikorski, prenosi danas Politiko.

Foto: Profimedia

“SAD i Izrael, prirodno, imaju sopstvenu procenu situacije, ali ja lično nisam primetio postojanje direktne pretnje po Ameriku ili Evropu, pa čak ni po Izrael”, rekao je on.

Sikorski je, međutim, dodao da “preventivni ratovi ponekad mogu da se opravdaju“, i naveo da je “svet mogao da bude pošteđen mnogih patnji“ da se protiv nacističke Nemačke borilo preventivno.

On je za poljski list "Rzeczpospolita" izjavio da Varšava “nema planove“ da se pridruži ratu sa Iranom.

“Trenutno imamo rat na našoj granici, agresivnu Rusiju sa imperijalnom državnom ideologijom koja šalje dronove u naš vazdušni prostor. Imamo mnogo toga sa čime moramo da se nosimo ovde, pored nas“, rekao je Sikorski, misleći na sukob Rusije i Ukrajine.

On je dodao da je vojna baza Redžikovo, američki kompleks protivraketne odbrane u Poljskoj, namenjena za otkrivanje i neutralizaciju raketa koje bi mogle da ugroze Evropu i SAD a, kako je naveo, “Iran nije lansirao takve rakete“.

Prema rečima Sikorskog, dva rata su povezana, jer, kako tvrdi, Rusija podržava Iran u “osi zla Teheran-Moskva“.

“Na oba poprišta, civilne mete pogađa ista vrsta oružja iz istog izvora“, rekao je on.

Poljski zvaničnik je, takođe, ponovio koliko je važno da Evropa preuzme veću ulogu u osiguranju vlastite bezbednosti.

“To je važno jer je Evropa, posebno zapadna, predugo živela od mirovnih dividendi i deindustrijalizovala je sektor odbrane”, zaključio je Sikorski.



(Tanjug)