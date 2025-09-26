PAPRIKAŠ SA SIROM I PARADAJZOM: Kremasto i ukusno
Topla, kremasta i mirisna kombinacija paprike, paradajza i svežeg sira prava je poslastica za ljubitelje laganih, ali hranljivih jela. Jednostavna priprema i bogat ukus čine ovaj paprikaš savršenim izborom za ručak ili večeru, uz svež hleb ili kao prilog mesu.
Paprikaš sa sirom i paradajzom
Sastojci:
- 8–10 paprika
- 1 glavica crnog luka
- 4 velika paradajza
- 250 g sira
- maslinovo ulje
- so i biber
Priprema:
Na maslinovom ulju propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte isečene paprike i dinstajte nekoliko minuta da omekšaju. Ubacite oljuštene i sitno iseckane paradajze, pa kuvajte dok povrće ne omekša i sos ne postane gust. Začinite solju i biberom. Na kraju umešajte sir i lagano promešajte da se sjedini sa povrćem i dobije kremastu strukturu. Poslužite toplo, uz hleb ili kao prilog mesu.
Prijatno!
