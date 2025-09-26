Ručak dana

PAPRIKAŠ SA SIROM I PARADAJZOM: Kremasto i ukusno

Milena Tomasevic

26. 09. 2025. u 13:00

Topla, kremasta i mirisna kombinacija paprike, paradajza i svežeg sira prava je poslastica za ljubitelje laganih, ali hranljivih jela. Jednostavna priprema i bogat ukus čine ovaj paprikaš savršenim izborom za ručak ili večeru, uz svež hleb ili kao prilog mesu.

FOTO: Novosti

Paprikaš sa sirom i paradajzom

Sastojci:

  • 8–10 paprika 
  • 1 glavica crnog luka
  • 4 velika paradajza
  • 250 g  sira 
  • maslinovo ulje
  • so i biber 

Priprema:

Na maslinovom ulju propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte isečene paprike i dinstajte nekoliko minuta da omekšaju. Ubacite oljuštene i sitno iseckane paradajze, pa kuvajte dok povrće ne omekša i sos ne postane gust.  Začinite solju i biberom. Na kraju umešajte sir i lagano promešajte da se sjedini sa povrćem i dobije kremastu strukturu. Poslužite toplo, uz hleb ili kao prilog mesu.

Prijatno!

