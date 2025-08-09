PASTRMKA IZ RERNE SA KROMPIROM: Ručak bez mnogo truda
Kada vam je potreban zdrav i ukusan obrok koji se sam priprema u rerni, pastrmka s krompirom je pravi izbor. Sve se slaže u jedan pleh, bez velike gužve u kuhinji, a rezultat je sočna riba s hrskavim krompirom — savršen spoj za nedeljni ručak ili laganu večeru.
Sastojci (za 2 osobe):
- 2 pastrmke (očišćene)
- 500 g krompira (ceo ili u krupnim komadima)
- 3 čena belog luka
- 1 limun
- maslinovo ulje
- Sveži ili sušeni začini: peršun, ruzmarin, timijan
- So i biber
Priprema:
Krompir:
Oljuštite ceo mali krompir ili isecite veći na pola. Skuvajte ga u slanoj vodi 7–8 minuta – samo da malo omekša. Ocedite i ostavite sa strane.
Pastrmka:
Očistite ribu, osušite papirnim ubrusom, pa unutrašnjost začinite solju, biberom i belim lukom. Ubacite po nekoliko kolutova limuna i grančicu začina.
Pleh:
Obložite pleh pek papirom. Rasporedite obareni krompir, pa između njih stavite pastrmke. Sve prelijte sa malo maslinovog ulja i, ako želite, dodajte nekoliko listića putera za bolji ukus.
Pečenje:
Peći u zagrejanoj rerni na 200 °C 25–30 minuta, dok riba ne porumeni, a krompir dobije zlatnu koricu.
Služite:
Uz limun, zelenu salatu ili sezonsko povrće.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)