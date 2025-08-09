Ručak dana

PASTRMKA IZ RERNE SA KROMPIROM: Ručak bez mnogo truda

Milena Tomasevic

09. 08. 2025. u 23:12

Kada vam je potreban zdrav i ukusan obrok koji se sam priprema u rerni, pastrmka s krompirom je pravi izbor. Sve se slaže u jedan pleh, bez velike gužve u kuhinji, a rezultat je sočna riba s hrskavim krompirom — savršen spoj za nedeljni ručak ili laganu večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci (za 2 osobe):

  • 2 pastrmke (očišćene)
  • 500 g krompira (ceo ili u krupnim komadima)
  • 3 čena belog luka
  • 1 limun
  • maslinovo ulje
  • Sveži ili sušeni začini: peršun, ruzmarin, timijan
  • So i biber

Priprema:

Krompir:

Oljuštite ceo mali krompir ili isecite veći na pola. Skuvajte ga u slanoj vodi 7–8 minuta – samo da malo omekša. Ocedite i ostavite sa strane.

Pastrmka:

Očistite ribu, osušite papirnim ubrusom, pa unutrašnjost začinite solju, biberom i belim lukom. Ubacite po nekoliko kolutova limuna i grančicu začina.

Pleh:

Obložite pleh pek papirom. Rasporedite obareni krompir, pa između njih stavite pastrmke. Sve prelijte sa malo maslinovog ulja i, ako želite, dodajte nekoliko listića putera za bolji ukus.

Pečenje:

Peći u zagrejanoj rerni na 200 °C 25–30 minuta, dok riba ne porumeni, a krompir dobije zlatnu koricu.

Služite:

Uz limun, zelenu salatu ili sezonsko povrće.

