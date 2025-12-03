POSNA ROZEN TORTA SA MALINAMA: Recept za kremastu poslasticu koju ćete obožavati!
SPOJ prhkih kora, nežnog vanila fila i živopisnog, osvežavajućeg malinskog sloja daje torti jedinstvenu aromu i neodoljivu svežinu.
Predstavljamo vam proveren recept koji donosi savršen balans ukusa i tekstura.
Sastojci
Rozen kore:
- 1 pakovanje
Vanila fil:
- 1 l sojinog mleka
- 200 gr šećera
- 4 pudinga od vanile
- 200 gr posnog margarina
- 200 gr posne bele čokolade
Malinski fil:
- 600 gr zamrznutih malina
- 2 pudinga od maline ili crvenog voća
- 6 kašika šećera
- 100 ml vode
Priprema
Vanila fil
U 200 ml sojinog mleka razmutiti puding. Ostalih 800 ml staviti da provri sa šećerom. U vrelo mleko dodati razmućen puding i skuvati ga do zgušnjavanja. Dok je još vruć, dodati belu čokoladu i mešati dok se potpuno ne otopi. Pokriti folijom preko same površine i ostaviti da se ohladi. U hladan fil umutiti omekšali margarin.
Malinski fil
Maline i šećer staviti da se kuvaju dok ne omekšaju i pusti sok. U 100 ml vode razmutiti puding. Maline kratko usitniti štapnim mikserom. Dodati razmućen puding i skuvati do željene gustine. Ostaviti da se ohladi, pa pred samo korišćenje kratko umutiti mikserom.
Slaganje torte
kora → vanila fil
kora → maline fil + tanak sloj vanila fila
kora → vanila fil
kora → maline fil + vanila fil
… i tako redom dok se materijal ne utroši.
Gornju koru možete blago pritisnuti nečim ravnim da se torta ujednači. Ostaviti je u frižideru nekoliko sati, najbolje preko noći.
Uživajte!
Preporučujemo
POSNA MEDENA PITA: Miris meda, karamele i lešnika ispuniće celu kuću!
03. 11. 2025. u 09:44
POSNI GRLIJAŠ KOLAČ – Starinska slast koja osvaja na prvi zalogaj
03. 11. 2025. u 11:00
POSNI GRLIJAŠ KOLAČ – Starinska slast koja osvaja na prvi zalogaj
03. 11. 2025. u 11:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)