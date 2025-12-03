Torte i kolači

POSNA ROZEN TORTA SA MALINAMA: Recept za kremastu poslasticu koju ćete obožavati!

Milena Tomasevic

03. 12. 2025. u 14:55

SPOJ prhkih kora, nežnog vanila fila i živopisnog, osvežavajućeg malinskog sloja daje torti jedinstvenu aromu i neodoljivu svežinu.

FOTO: Novosti

Predstavljamo vam proveren recept koji donosi savršen balans ukusa i tekstura.

Sastojci

Rozen kore:

  • 1 pakovanje

Vanila fil:

  • 1 l sojinog mleka
  • 200 gr šećera
  • 4 pudinga od vanile
  • 200 gr posnog margarina
  • 200 gr posne bele čokolade

Malinski fil:

  • 600 gr zamrznutih malina
  • 2 pudinga od maline ili crvenog voća
  • 6 kašika šećera
  • 100 ml vode

Priprema

Vanila fil

U 200 ml sojinog mleka razmutiti puding. Ostalih 800 ml staviti da provri sa šećerom. U vrelo mleko dodati razmućen puding i skuvati ga do zgušnjavanja. Dok je još vruć, dodati belu čokoladu i mešati dok se potpuno ne otopi. Pokriti folijom preko same površine i ostaviti da se ohladi. U hladan fil umutiti omekšali margarin.

Malinski fil

Maline i šećer staviti da se kuvaju dok ne omekšaju i pusti sok. U 100 ml vode razmutiti puding. Maline kratko usitniti štapnim mikserom. Dodati razmućen puding i skuvati do željene gustine. Ostaviti da se ohladi, pa pred samo korišćenje kratko umutiti mikserom.

Slaganje torte

kora → vanila fil

kora → maline fil + tanak sloj vanila fila

kora → vanila fil

kora → maline fil + vanila fil
… i tako redom dok se materijal ne utroši.

Gornju koru možete blago pritisnuti nečim ravnim da se torta ujednači. Ostaviti je u frižideru nekoliko sati, najbolje preko noći.

Uživajte!

