POSNA ROZEN TORTA SA MALINAMA: Recept za kremastu poslasticu koju ćete obožavati!

SPOJ prhkih kora, nežnog vanila fila i živopisnog, osvežavajućeg malinskog sloja daje torti jedinstvenu aromu i neodoljivu svežinu.

FOTO: Novosti

Predstavljamo vam proveren recept koji donosi savršen balans ukusa i tekstura.

Sastojci

Rozen kore:

1 pakovanje

Vanila fil:

1 l sojinog mleka

200 gr šećera

4 pudinga od vanile

200 gr posnog margarina

200 gr posne bele čokolade

Malinski fil:

600 gr zamrznutih malina

2 pudinga od maline ili crvenog voća

6 kašika šećera

100 ml vode

Priprema

Vanila fil

U 200 ml sojinog mleka razmutiti puding. Ostalih 800 ml staviti da provri sa šećerom. U vrelo mleko dodati razmućen puding i skuvati ga do zgušnjavanja. Dok je još vruć, dodati belu čokoladu i mešati dok se potpuno ne otopi. Pokriti folijom preko same površine i ostaviti da se ohladi. U hladan fil umutiti omekšali margarin.

Malinski fil

Maline i šećer staviti da se kuvaju dok ne omekšaju i pusti sok. U 100 ml vode razmutiti puding. Maline kratko usitniti štapnim mikserom. Dodati razmućen puding i skuvati do željene gustine. Ostaviti da se ohladi, pa pred samo korišćenje kratko umutiti mikserom.

Slaganje torte

kora → vanila fil

kora → maline fil + tanak sloj vanila fila

kora → vanila fil

kora → maline fil + vanila fil

… i tako redom dok se materijal ne utroši.

Gornju koru možete blago pritisnuti nečim ravnim da se torta ujednači. Ostaviti je u frižideru nekoliko sati, najbolje preko noći.

Uživajte!