FETA SIR PEČEN NA GRČKI NAČIN: Mediteranski užitak za sva čula
TRAŽITE jednostavno, lagano i aromatično jelo koje vas vodi na Mediteran?
Feta sir pečen sa svežim povrćem, maslinama i mediteranskim začinima je savršena kombinacija ukusa i boja!
Sastojci:
- 200 gr feta sira (veći komadi za pečenje) ili halumi sira
- 2 srednja paradajza (isečena na kolutove)
- 1 crvena paprika (isečena)
- 1 žuta paprika (isečena)
- 1 crveni luk (isečen na trake)
- 2 čena belog luka (sitno iseckana)
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 kašičica sušenog origana
- 1 kašičica sušenog timijana
- prstohvat soli i bibera (feta je već slana, pa malo smanjiti)
- šaka crnih maslina
- svež peršun za ukrašavanje
- (opciono) sok od limuna za prelivanje
Priprema:
Isecite paradajz, paprike i crni luk. Beli luk sitno iseckajte. Stavite sve u vatrostalnu posudu. Feta sir isecite na veće komade ili rezance (oko 1–1,5 cm). Poređajte ga na vrh povrća. Posipajte origanom, timijanom i biberom. Prelijte maslinovim uljem.
Zagrejte rernu na 200 °C. Pecite 15–20 minuta (feta će blago omekšati i dobiti zlatne ivice).
Posle pečenja dodajte crne masline i svež peršun. Po želji prelijte malo limunovog soka. Služite toplo uz svež baget, pirinač ili kao samostalno jelo.
Uživajte!
Preporučujemo
GRAŠAK SA DIMLjENIM MESOM: Tradicija koja miriše na topli dom!
10. 11. 2025. u 07:17
KREMASTI RIŽOTO SA PEČURKAMA: Trikovi za savršenu teksturu i bogat ukus
06. 11. 2025. u 13:12
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)