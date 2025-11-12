FETA SIR PEČEN NA GRČKI NAČIN: Mediteranski užitak za sva čula

TRAŽITE jednostavno, lagano i aromatično jelo koje vas vodi na Mediteran?

FOTO: Novosti

Feta sir pečen sa svežim povrćem, maslinama i mediteranskim začinima je savršena kombinacija ukusa i boja!

Sastojci:

200 gr feta sira (veći komadi za pečenje) ili halumi sira

2 srednja paradajza (isečena na kolutove)

1 crvena paprika (isečena)

1 žuta paprika (isečena)

1 crveni luk (isečen na trake)

2 čena belog luka (sitno iseckana)

2 kašike maslinovog ulja

1 kašičica sušenog origana

1 kašičica sušenog timijana

prstohvat soli i bibera (feta je već slana, pa malo smanjiti)

šaka crnih maslina

svež peršun za ukrašavanje

(opciono) sok od limuna za prelivanje

Priprema:

Isecite paradajz, paprike i crni luk. Beli luk sitno iseckajte. Stavite sve u vatrostalnu posudu. Feta sir isecite na veće komade ili rezance (oko 1–1,5 cm). Poređajte ga na vrh povrća. Posipajte origanom, timijanom i biberom. Prelijte maslinovim uljem.

Zagrejte rernu na 200 °C. Pecite 15–20 minuta (feta će blago omekšati i dobiti zlatne ivice).

Posle pečenja dodajte crne masline i svež peršun. Po želji prelijte malo limunovog soka. Služite toplo uz svež baget, pirinač ili kao samostalno jelo.

Uživajte!