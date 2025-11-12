Pošalji recept

FETA SIR PEČEN NA GRČKI NAČIN: Mediteranski užitak za sva čula

Milena Tomasevic

12. 11. 2025. u 07:00

TRAŽITE jednostavno, lagano i aromatično jelo koje vas vodi na Mediteran?

ФЕТА СИР ПЕЧЕН НА ГРЧКИ НАЧИН: Медитерански ужитак за сва чула

FOTO: Novosti

Feta sir pečen sa svežim povrćem, maslinama i mediteranskim začinima je savršena kombinacija ukusa i boja!

Sastojci:

  • 200 gr feta sira (veći komadi za pečenje) ili halumi sira 
  • 2 srednja paradajza (isečena na kolutove)
  • 1 crvena paprika (isečena)
  • 1 žuta paprika (isečena)
  • 1 crveni luk (isečen na trake)
  • 2 čena belog luka (sitno iseckana)
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašičica sušenog origana
  • 1 kašičica sušenog timijana
  • prstohvat soli i bibera (feta je već slana, pa malo smanjiti)
  • šaka crnih maslina
  • svež peršun za ukrašavanje
  • (opciono) sok od limuna za prelivanje

Priprema:

Isecite paradajz, paprike i crni luk. Beli luk sitno iseckajte. Stavite sve u vatrostalnu posudu. Feta sir isecite na veće komade ili rezance (oko 1–1,5 cm). Poređajte ga na vrh povrća. Posipajte origanom, timijanom i biberom. Prelijte maslinovim uljem. 

Zagrejte rernu na 200 °C. Pecite 15–20 minuta (feta će blago omekšati i dobiti zlatne ivice).

Posle pečenja dodajte crne masline i svež peršun. Po želji prelijte malo limunovog soka. Služite toplo uz svež baget, pirinač ili kao samostalno jelo.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJLEPŠE ŽELJE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije

NAJLEPŠE ŽELjE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije