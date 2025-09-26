BEZALKOHOLNI MANGO MOHITO: Osvežite dan ovim ukusnim domaćim napitkom
Sa savršenim spojem slatkoće manga, svežine nane i blagog citrusnog štiha, ovaj napitak nije samo ukusno razonoda već i zdravija alternativa klasičnim koktelima. Jednostavan za pripremu kod kuće, donosi tropsku atmosferu za svaku priliku.
Sastojci:
- 1 zreo mango, oljušten i iseckan
- 10 svežih listova nane
- 2 kašičice šećera
- sok od 1 limete
- 120 ml gazirane vode
- led po ukusu
- kriške limete za ukrašavanje
- listovi nane za ukrašavanje
Uputstvo:
Stavite listove nane i šećer u visoku čašu. Iscedite sok od limete i lagano izmutite smesu tučkom i avanom da biste oslobodili njen pun ukus. Dodajte komade manga i nastavite da lagano mutite. Napunite čašu ledom. Sipajte gaziranu vodu i sve lagano promešajte. Ukrasite kriškama limete i još listova mente.
To je to! Osvežavajući i ukusni mango mohito za uživanje bez alkohola.
Prijatno!
