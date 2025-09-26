Pošalji recept

BEZALKOHOLNI MANGO MOHITO: Osvežite dan ovim ukusnim domaćim napitkom

Milena Tomasevic

26. 09. 2025. u 17:00

Sa savršenim spojem slatkoće manga, svežine nane i blagog citrusnog štiha, ovaj napitak nije samo ukusno razonoda već i zdravija alternativa klasičnim koktelima. Jednostavan za pripremu kod kuće, donosi tropsku atmosferu za svaku priliku.

БЕЗАЛКОХОЛНИ МАНГО МОХИТО: Освежите дан овим укусним домаћим напитком

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 zreo mango, oljušten i iseckan 
  • 10 svežih listova nane 
  • 2 kašičice šećera 
  • sok od 1 limete 
  • 120 ml gazirane vode 
  • led po ukusu 
  • kriške limete za ukrašavanje 
  • listovi nane za ukrašavanje 

Uputstvo:

Stavite listove nane i šećer u visoku čašu. Iscedite sok od limete i lagano izmutite smesu tučkom i avanom da biste oslobodili njen pun ukus.  Dodajte komade manga i nastavite da lagano mutite. Napunite čašu ledom.  Sipajte gaziranu vodu i sve lagano promešajte.  Ukrasite kriškama limete i još listova mente. 
To je to! Osvežavajući i ukusni mango mohito za uživanje bez alkohola. 

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOMAĆI ČIMIČURI: Argentinski sos koji osvaja
Salate i čorbe

0 2

DOMAĆI ČIMIČURI: Argentinski sos koji osvaja

Čimičuri je jedan od najpoznatijih sosova argentinske kuhinje, koji se najčešće služi uz pečeno meso, ali se odlično slaže i sa povrćem, ribom ili svežim hlebom. Osvežavajući i aromatičan, priprema se od nekoliko osnovnih namirnica i spreman je za samo nekoliko minuta.

26. 09. 2025. u 16:00

PAPRIKAŠ SA SIROM I PARADAJZOM: Kremasto i ukusno
Ručak dana

0 6

PAPRIKAŠ SA SIROM I PARADAJZOM: Kremasto i ukusno

Topla, kremasta i mirisna kombinacija paprike, paradajza i svežeg sira prava je poslastica za ljubitelje laganih, ali hranljivih jela. Jednostavna priprema i bogat ukus čine ovaj paprikaš savršenim izborom za ručak ili večeru, uz svež hleb ili kao prilog mesu.

26. 09. 2025. u 13:00

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke