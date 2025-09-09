LUBENICA NAPITAK: Recept za osvežavajući napitak od lubenice i nane
Leto u čaši! Sočna lubenica, limun i sveža nana spojeni sa ledom prave savršen osvežavajući napitak koji će vas rashladiti u toplim danima.
Sastojci
- 2 šolje iseckane lubenice
- kora od 1 limuna
- sok od 1 limuna
- led po potrebi
- nekoliko listića sveže nane
Priprema
Lubenicu, limunov sok i koru stavite u blender i kratko izmešajte dok ne dobijete glatku smesu. Dodajte led i nekoliko listića nane, pa ponovo kratko izmiksujte. Poslužite odmah, ukrašavši svežom nanom.
Uživajte!
