LUBENICA NAPITAK: Recept za osvežavajući napitak od lubenice i nane

Milena Tomasevic

09. 09. 2025. u 16:00

Leto u čaši! Sočna lubenica, limun i sveža nana spojeni sa ledom prave savršen osvežavajući napitak koji će vas rashladiti u toplim danima.

ЛУБЕНИЦА НАПИТАК: Рецепт за освежавајући напитак од лубенице и нане

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 šolje iseckane lubenice
  • kora od 1 limuna
  • sok od 1 limuna
  • led po potrebi
  • nekoliko listića sveže nane

Priprema

Lubenicu, limunov sok i koru stavite u blender i kratko izmešajte dok ne dobijete glatku smesu. Dodajte led i nekoliko listića nane, pa ponovo kratko izmiksujte. Poslužite odmah, ukrašavši svežom nanom.

Uživajte!

