POSNA PITA SA PEČURKAMA, KROMPIROM I PRAZILUKOM: Neodoljiva punoća ukusa za posnu trpezu

AKO volite miris domaće pite koja spaja punoću ukusa i sočnost povrća, onda je ova pita sa prazilukom, krompirom i pečurkama idealan izbor za vas.

FOTO: Novosti

Kombinacija blagog praziluka, kremastog krompira i aromatičnih pečuraka stvara savršeno skladan fil, koji se odlično slaže sa hrskavim koricama.

Sastojci:

500 g tankih kora za pitu

1 veći ili 2 srednja praziluka (iseckana)

2 veća krompira (narendana ili sitno seckana)

500 g pečuraka (isečenih)

So i biber po ukusu

Oko 100 ml ulja

150–200 ml kisele vode

Priprema:

1. Priprema fila

Na malo ulja propržiti iseckan praziluk dok ne omekša.

Dodati pečurke i pržiti dok ne ispari tečnost.

Ubaciti narendan krompir, posoliti, pobiberiti i kratko dinstati (5–7 minuta).

Ostaviti fil da se prohladi.

2. Priprema kora

Pomešati ulje i kiselu vodu – to je premaz.

Uzimati po dve kore:

Prvu koru premazati mešavinom ulja i kisele vode.

Preko nje staviti drugu koru i i nju lagano premazati.

Na početak duže strane staviti deo fila i uviti u rolat.

3. Formiranje pite

Svaki rolat redjati u tepsiju u krug (kao puž).

Kada se sve poređa, odozgo premazati preostalom mešavinom ulja i kisele vode.

4. Pečenje

Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 30–40 minuta, ili dok pita ne dobije lepu zlatnu boju.