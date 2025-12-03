Peciva i pite

POSNA PITA SA PEČURKAMA, KROMPIROM I PRAZILUKOM: Neodoljiva punoća ukusa za posnu trpezu

Milena Tomasevic

03. 12. 2025. u 07:00

AKO volite miris domaće pite koja spaja punoću ukusa i sočnost povrća, onda je ova pita sa prazilukom, krompirom i pečurkama idealan izbor za vas.

ПОСНА ПИТА СА ПЕЧУРКАМА, КРОМПИРОМ И ПРАЗИЛУКОМ: Неодољива пуноћа укуса за посну трпезу

FOTO: Novosti

Kombinacija blagog praziluka, kremastog krompira i aromatičnih pečuraka stvara savršeno skladan fil, koji se odlično slaže sa hrskavim koricama.

Sastojci:

  • 500 g tankih kora za pitu
  • 1 veći ili 2 srednja praziluka (iseckana)
  • 2 veća krompira (narendana ili sitno seckana)
  • 500 g pečuraka (isečenih)
  • So i biber po ukusu
  • Oko 100 ml ulja
  • 150–200 ml kisele vode

Priprema:

1. Priprema fila

Na malo ulja propržiti iseckan praziluk dok ne omekša.

Dodati pečurke i pržiti dok ne ispari tečnost.

Ubaciti narendan krompir, posoliti, pobiberiti i kratko dinstati (5–7 minuta).

Ostaviti fil da se prohladi.

2. Priprema kora

Pomešati ulje i kiselu vodu – to je premaz.

Uzimati po dve kore:

Prvu koru premazati mešavinom ulja i kisele vode.

Preko nje staviti drugu koru i i nju lagano premazati.

Na početak duže strane staviti deo fila i uviti u rolat.

3. Formiranje pite

Svaki rolat redjati u tepsiju u krug (kao puž).

Kada se sve poređa, odozgo premazati preostalom mešavinom ulja i kisele vode.

4. Pečenje

Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 30–40 minuta, ili dok pita ne dobije lepu zlatnu boju.

