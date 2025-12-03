POSNA PITA SA PEČURKAMA, KROMPIROM I PRAZILUKOM: Neodoljiva punoća ukusa za posnu trpezu
AKO volite miris domaće pite koja spaja punoću ukusa i sočnost povrća, onda je ova pita sa prazilukom, krompirom i pečurkama idealan izbor za vas.
Kombinacija blagog praziluka, kremastog krompira i aromatičnih pečuraka stvara savršeno skladan fil, koji se odlično slaže sa hrskavim koricama.
Sastojci:
- 500 g tankih kora za pitu
- 1 veći ili 2 srednja praziluka (iseckana)
- 2 veća krompira (narendana ili sitno seckana)
- 500 g pečuraka (isečenih)
- So i biber po ukusu
- Oko 100 ml ulja
- 150–200 ml kisele vode
Priprema:
1. Priprema fila
Na malo ulja propržiti iseckan praziluk dok ne omekša.
Dodati pečurke i pržiti dok ne ispari tečnost.
Ubaciti narendan krompir, posoliti, pobiberiti i kratko dinstati (5–7 minuta).
Ostaviti fil da se prohladi.
2. Priprema kora
Pomešati ulje i kiselu vodu – to je premaz.
Uzimati po dve kore:
Prvu koru premazati mešavinom ulja i kisele vode.
Preko nje staviti drugu koru i i nju lagano premazati.
Na početak duže strane staviti deo fila i uviti u rolat.
3. Formiranje pite
Svaki rolat redjati u tepsiju u krug (kao puž).
Kada se sve poređa, odozgo premazati preostalom mešavinom ulja i kisele vode.
4. Pečenje
Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 30–40 minuta, ili dok pita ne dobije lepu zlatnu boju.
