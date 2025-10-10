Peciva i pite

HLEB SA MASLINAMA, SLANINOM I SIROM: Slano zadovoljstvo za svaki obrok

Milena Tomasevic

10. 10. 2025. u 15:30

Ako volite pucanje kore pod nožem i miris svežeg, toplog hleba – ovaj recept je za vas. Ovo nije običan hleb, već raskošno slano pecivo puno sira, hrskave slanine i sočnih maslina. Savršen kao prilog uz supu, deo branča ili kao grickalica uz čašu vina.

ХЛЕБ СА МАСЛИНАМА, СЛАНИНОМ И СИРОМ: Слано задовољство за сваки оброк

FOTO: Novosti

Sastojci: 

  • 250 gr brašna (2 šolje)
  • 1 kesica praška za pecivo (10 g)
  • ½ kašičice soli
  • ½ kašičice bibera
  • 3 jaja
  • 120 ml mleka (½ šolje)
  • 80 ml maslinovog ulja (⅓ šolje)
  • 100 gr rendanog sira
  • 80 gr isečenih maslina
  • 6 tračica slanine, proprženih i iseckanih
  • 1 kašika sušenog bilja (opciono)

Priprema

Umutite jaja, mleko i ulje. Dodajte suve sastojke i izmešajte. Umešajte rendani sir, masline, slaninu i začinsko bilje. Sipajte u obložen kalup i pecite 40–45 minuta na 180°C, dok ne dobije zlatnu boju.

Savet: Ostavite hleb da odstoji 10–15 minuta pre sečenja – tako će ostati mekan i sočan unutra.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU