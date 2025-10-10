HLEB SA MASLINAMA, SLANINOM I SIROM: Slano zadovoljstvo za svaki obrok

Ako volite pucanje kore pod nožem i miris svežeg, toplog hleba – ovaj recept je za vas. Ovo nije običan hleb, već raskošno slano pecivo puno sira, hrskave slanine i sočnih maslina. Savršen kao prilog uz supu, deo branča ili kao grickalica uz čašu vina.

FOTO: Novosti

Sastojci:

250 gr brašna (2 šolje)

1 kesica praška za pecivo (10 g)

½ kašičice soli

½ kašičice bibera

3 jaja

120 ml mleka (½ šolje)

80 ml maslinovog ulja (⅓ šolje)

100 gr rendanog sira

80 gr isečenih maslina

6 tračica slanine, proprženih i iseckanih

1 kašika sušenog bilja (opciono)

Priprema

Umutite jaja, mleko i ulje. Dodajte suve sastojke i izmešajte. Umešajte rendani sir, masline, slaninu i začinsko bilje. Sipajte u obložen kalup i pecite 40–45 minuta na 180°C, dok ne dobije zlatnu boju.

Savet: Ostavite hleb da odstoji 10–15 minuta pre sečenja – tako će ostati mekan i sočan unutra.

Uživajte!