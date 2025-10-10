HLEB SA MASLINAMA, SLANINOM I SIROM: Slano zadovoljstvo za svaki obrok
Ako volite pucanje kore pod nožem i miris svežeg, toplog hleba – ovaj recept je za vas. Ovo nije običan hleb, već raskošno slano pecivo puno sira, hrskave slanine i sočnih maslina. Savršen kao prilog uz supu, deo branča ili kao grickalica uz čašu vina.
Sastojci:
- 250 gr brašna (2 šolje)
- 1 kesica praška za pecivo (10 g)
- ½ kašičice soli
- ½ kašičice bibera
- 3 jaja
- 120 ml mleka (½ šolje)
- 80 ml maslinovog ulja (⅓ šolje)
- 100 gr rendanog sira
- 80 gr isečenih maslina
- 6 tračica slanine, proprženih i iseckanih
- 1 kašika sušenog bilja (opciono)
Priprema
Umutite jaja, mleko i ulje. Dodajte suve sastojke i izmešajte. Umešajte rendani sir, masline, slaninu i začinsko bilje. Sipajte u obložen kalup i pecite 40–45 minuta na 180°C, dok ne dobije zlatnu boju.
Savet: Ostavite hleb da odstoji 10–15 minuta pre sečenja – tako će ostati mekan i sočan unutra.
Uživajte!
