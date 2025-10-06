BRZE GURMANSKE PICE NA TOST HLEBU: Idealan zalogaj za svako doba dana
Ako vam treba nešto brzo, ukusno i zasitno – a pri tom imate samo par sastojaka u frižideru – ovaj recept za brze pice na tost hlebu će vam dobro doći! Priprema traje svega nekoliko minuta, a rezultat je pravi mali topli sendvič sa bogatim ukusima koji podseća na domaću picu. Savršen je za doručak, večeru ili brzinski obrok kada vam naiđu iznenada gosti.
Sastojci
- 12 kriški tost hleba
- 250 ml pavlake
- 2 veća paradajza
- so i biber po ukusu
- oko 150 gr čajne kobasice, šunke ili suhomesnatog po želji
- 200 gr rendane gaude
- origano
- malo seckanih maslina
Priprema:
Rernu zagrejte na 200°C. Tost hleb premažite pavlakom. Paradajz isecite na tanke kolutove i poređajte preko pavlake. Posolite i pobiberite. Tost ubacite u rernu na 5–7 minuta da se paradajz malo zapeče. Dodajte šunku, kobasicu ili drugo suhomesnato po želji, pa vratite u rernu još 5 minuta. Na kraju stavite po krišku sira, pospite origanom, stavite malo seckanih maslina preko i zapecite dok se sir lepo ne rastopi (još 5 minuta).
Poslužite toplo. Prijatno!
