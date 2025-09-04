Peciva i pite

KESADILJE SA GOVEDINOM I SIROM: Recept za hrskav i kremast obrok

Milena Tomasevic

04. 09. 2025. u 21:46

HRSKAVA tortilja, sočna govedina i topljeni slojevi sira – savršen obrok za svaki dan! Brzo se priprema, a dodaci poput pavlake, salse ili avokada ga čine još ukusnijim.

КЕСАДИЉЕ СА ГОВЕДИНОМ И СИРОМ: Рецепт за хрскав и кремаст оброк

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 kesadilje):

  • 250 gr mlevene govedine
  • 1/4 čaše seckanog crnog luka
  • 2 čena belog luka, mlevena
  • 1/2 kašičice čili praha
  • 1/2 kašičice kima
  • 1/4 kašičice paprike
  • So i biber
  • 50 gr rendanog čedar sira
  • 50 gr rendane mocarele
  • 4 srednje tortilje
  • 1 kašika putera ili ulja za prženje

Dodaci po želji: pavlaka, salsa, guakamole.

Priprema:

Fil: Mlevenu govedinu pržite dok ne porumeni. Dodajte luk i beli luk, dinstajte. Umešajte začine, pržite još 1–2 minuta.

Slaganje: Tortilju pospite sirom, dodajte govedinu, pa još sira. Presavijte na pola.

Prženje: Zagrejte tiganj sa puterom ili uljem. Kesadilju pržite dok ne porumeni i postane hrskava, lagano pritiskajući da se slojevi sira rastope.

Serviranje: Isecite na kriške i poslužite toplo sa odabranim dodacima.

Prijatno!

