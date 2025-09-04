KESADILJE SA GOVEDINOM I SIROM: Recept za hrskav i kremast obrok
HRSKAVA tortilja, sočna govedina i topljeni slojevi sira – savršen obrok za svaki dan! Brzo se priprema, a dodaci poput pavlake, salse ili avokada ga čine još ukusnijim.
Sastojci (za 4 kesadilje):
- 250 gr mlevene govedine
- 1/4 čaše seckanog crnog luka
- 2 čena belog luka, mlevena
- 1/2 kašičice čili praha
- 1/2 kašičice kima
- 1/4 kašičice paprike
- So i biber
- 50 gr rendanog čedar sira
- 50 gr rendane mocarele
- 4 srednje tortilje
- 1 kašika putera ili ulja za prženje
Dodaci po želji: pavlaka, salsa, guakamole.
Priprema:
Fil: Mlevenu govedinu pržite dok ne porumeni. Dodajte luk i beli luk, dinstajte. Umešajte začine, pržite još 1–2 minuta.
Slaganje: Tortilju pospite sirom, dodajte govedinu, pa još sira. Presavijte na pola.
Prženje: Zagrejte tiganj sa puterom ili uljem. Kesadilju pržite dok ne porumeni i postane hrskava, lagano pritiskajući da se slojevi sira rastope.
Serviranje: Isecite na kriške i poslužite toplo sa odabranim dodacima.
Prijatno!
Komentari (0)