KESADILJE SA GOVEDINOM I SIROM: Recept za hrskav i kremast obrok

HRSKAVA tortilja, sočna govedina i topljeni slojevi sira – savršen obrok za svaki dan! Brzo se priprema, a dodaci poput pavlake, salse ili avokada ga čine još ukusnijim.

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 kesadilje):

250 gr mlevene govedine

1/4 čaše seckanog crnog luka

2 čena belog luka, mlevena

1/2 kašičice čili praha

1/2 kašičice kima

1/4 kašičice paprike

So i biber

50 gr rendanog čedar sira

50 gr rendane mocarele

4 srednje tortilje

1 kašika putera ili ulja za prženje

Dodaci po želji: pavlaka, salsa, guakamole.

Priprema:

Fil: Mlevenu govedinu pržite dok ne porumeni. Dodajte luk i beli luk, dinstajte. Umešajte začine, pržite još 1–2 minuta.

Slaganje: Tortilju pospite sirom, dodajte govedinu, pa još sira. Presavijte na pola.

Prženje: Zagrejte tiganj sa puterom ili uljem. Kesadilju pržite dok ne porumeni i postane hrskava, lagano pritiskajući da se slojevi sira rastope.

Serviranje: Isecite na kriške i poslužite toplo sa odabranim dodacima.

Prijatno!