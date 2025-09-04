PITA MAFINI SA SIROM: Recept za staru dobru pitu u novom ruhu
Ako volite klasičnu pitu sa sirom, ova brza i kreativna verzija u obliku mafina osvojiće vas na prvi zalogaj. Savršeni za doručak, užinu ili poneti na put, ovi mali zalogaji spajaju ukus tradicije i praktičnost moderne kuhinje.
Sastojci
400 gr. sira
3 jaja
1 kisela pavlaka
100 ml ulja
100 ml mleka
pola kašicice soli
pola kesce praška za pecivo
susam i lan za posipanje
Priprema
Isecite kore na trake. Sve ostale sastojke izmešajte pa ubacite isečene kore.Promešajte i punite kalup za mafine. Pospite susamom i lanom i ostavite desetak minuta da stoji. Pecite u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta u dubljim kalupima za mafine. Treba da fino porumene.
Prijatno!
