SEGEDINSKI GULAŠ: Tradicionalni specijalitet pun ukusa
Segedinski gulaš je bogato i zasitno jelo koje spaja sočnu svinjetinu i kiseli kupus u savršenu harmoniju ukusa. Ovaj klasik srednjeevropske kuhinje poznat je po svom aromatičnom sosu i prepoznatljivoj kombinaciji začina.
Sastojci
- 750 gr svinjske plećke, isečene na kocke
- 100 gr dimljene slanine, isečene na kockice
- 250 gr crnog luka, sitno seckanog
- 1 čen belog luka, sitno seckan
- 400 gr kiselog kupusa
- Aleva paprika (slatka)
- 500 ml povrtnog bujona
- 200 gr kisele pavlake
- so i biber
- 1 kašičica kima
Priprema
U većoj šerpi propržite slaninu dok ne pusti masnoću. Dodajte crni luk i dinstajte dok ne omekša. Ubacite beli luk i kratko propržite. Dodajte meso i pržite dok ne porumeni sa svih strana. Pospite alevom paprikom, promešajte i odmah sipajte bujon. Dodajte kiseli kupus i kim, pa kuvajte na laganoj vatri oko 60–75 minuta. Pred kraj umešajte kiselu pavlaku i začinite po ukusu. Poslužite toplo, uz hleb ili knedle.
Uživajte!
