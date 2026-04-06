Bakini recepti

SEGEDINSKI GULAŠ: Tradicionalni specijalitet pun ukusa

Milena Tomasevic

06. 04. 2026. u 06:00

Segedinski gulaš je bogato i zasitno jelo koje spaja sočnu svinjetinu i kiseli kupus u savršenu harmoniju ukusa. Ovaj klasik srednjeevropske kuhinje poznat je po svom aromatičnom sosu i prepoznatljivoj kombinaciji začina.

СЕГЕДИНСКИ ГУЛАШ: Традиционални специјалитет пун укуса

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 750 gr svinjske plećke, isečene na kocke
  • 100 gr dimljene slanine, isečene na kockice
  • 250 gr crnog luka, sitno seckanog
  • 1 čen belog luka, sitno seckan
  • 400 gr kiselog kupusa
  • Aleva paprika (slatka)
  • 500 ml povrtnog bujona
  • 200 gr kisele pavlake
  • so i biber
  • 1 kašičica kima

Priprema

U većoj šerpi propržite slaninu dok ne pusti masnoću. Dodajte crni luk i dinstajte dok ne omekša. Ubacite beli luk i kratko propržite. Dodajte meso i pržite dok ne porumeni sa svih strana. Pospite alevom paprikom, promešajte i odmah sipajte bujon. Dodajte kiseli kupus i kim, pa kuvajte na laganoj vatri oko 60–75 minuta. Pred kraj umešajte kiselu pavlaku i začinite po ukusu. Poslužite toplo, uz hleb ili knedle.

Uživajte!

