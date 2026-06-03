"ALEKSANDAR VUČIĆ JE SVETSKI LIDER": Sagovornici "Novosti" objašnjavaju zašto predsednika Srbije slušaju i Istok i Zapad

OD PEKINGA do Vašingtona preko Brisela, predsednik Aleksandar Vučić poslednjih nedelja nalazi se u centru pažnje međunarodne javnosti. Poseta Kini, njegov intervju koji je podelio Donald Tramp, pozitivni osvrti Blumberga i predstojeći samit Evropske unije u Tivtu bili su povod da naši sagovornici ocene poziciju Srbije u aktuelnim globalnim okolnostima.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Narodni poslanik i član GO SNS, dr Uglješa Mrdić, rekao je za "Novosti" da "zahvaljujući odličnoj politici predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, naša država ima dobru međunarodnu poziciju, koja je iz godine u godinu jača".

- Srbija danas nesumnjivo ima vidljiviju i uticajniju međunarodnu poziciju nego pre desetak godina. Kombinacija aktivne diplomatije, direktnih kontakata sa najvećim svetskim silama i medijske prisutnosti doprinela je tome da Srbija više nije pasivan posmatrač, već faktor o kome se govori - kazao je Mrdić.

Foto: Jutjub printskrin/Novosti Uglješa Mrdić

On je istakao da poseta predsednika Vučića Kini i činjenica da njegove stavove prenose i akteri poput predsednika SAD, Donalda Trampa, ali i prisutnost predsednika Vučića u relevantnim globalnim medijima "ukazuju na rast političke težine Srbije".

- To može imati direktan uticaj na predstojeći samit EU u Tivtu, jer Srbija dolazi sa većim političkim kapitalom, kao država koja ima kanale komunikacije i sa Istokom i sa Zapadom a to je danas izuzetno vredna pozicija. Odlična saradnja sa Kinom i dobri odnosi sa Rusijom i SAD, uz istovremeni evropski put Srbije, govore da naša država vodi dobru politiku i da ne bira strane, već bira interese Srbije. Takav pristup jača pregovaračku poziciju Srbije i omogućava veću fleksibilnost u složenim geopolitičkim okolnostima - objasnio je Mrdić.

Predsedništvo Srbije

On je dodao da uprkos brojnim pritiscima - od regionalnih pitanja do globalnih očekivanja - Srbija uspeva da zadrži stabilnost i da, istovremeno, širi svoj diplomatski uticaj.

- Podrška koja dolazi iz različitih pravaca, kao i sve veća pažnja svetskih medija ukazana našem predsedniku, pokazuju da Srbija nije izolovana, već da je relevantan akter svetskih zbivanja. Kada jedan lider, poput Aleksandra Vučića, u kratkom roku ostvari kontakte i sa Istokom i sa Zapadom, i pritom dobije prostor u najznačajnijim medijima, to znači da je postao relevantan sagovornik i jedan od najsposobnijih i najozbiljnijih lidera u svetu. To govori da Srbija više nije na margini, kao u vreme bivšeg režima, već u centru određenih političkih procesa - istakao je Uglješa Mrdić.

Diplomatski uspon Srbije

Sa Mrdićevim stavovima saglasan je i narodni poslanik Dejan Bulatović.

- Poslednji diplomatski potezi predsednika Aleksandra Vučića jasno pokazuju da Srbija danas ima značajno jaču i stabilniju međunarodnu poziciju nego pre godinu dana. Poseta Kini, činjenica da je Donald Tramp lično podelio njegov intervju i izuzetno pozitivno predstavljanje Vučića u uglednom Blumbergu i drugim medijima nisu slučajnost. To su direktni dokazi da je Vučić danas priznat kao svetski lider čija reč ima težinu na globalnoj sceni, a da je spoljna politika Srbije u snažnom usponu uprkos konstantnim pritiscima sa kojima se naša zemlja suočava - poručio je Bulatović.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević Dejan Bulatović

Prema njegovim rečima, to što se predsednik Vučić u kratkom vremenskom periodu našao u centru pažnje najvažnijih svetskih političkih aktera i najuticajnijih medija govori o rastu ugleda i značaja Srbije u međunarodnim okvirima.

- Kao dokazani svetski lider, Vučić uspeva u onome što mnogi smatraju nemogućim. On, naime, uspešno i efikasno balansira između Istoka i Zapada, čuvajući suverenitet i nacionalne interese zemlje. S jedne strane jačamo čelično prijateljstvo s Pekingom, dok sa druge dobijamo ozbiljno poštovanje i podršku iz Vašingtona i vodećih zapadnih centara moći. Ovaj novostečeni autoritet direktno će se odraziti i na predstojeći samit u Tivtu. Za razliku od pređašnjih vremena, kad je Beograd na regionalne i evropske skupove često dolazio pod teretom ucena, Srbija sada stiže sa pozicije regionalnog lidera koji iza sebe ima podršku globalnih sila i ključnih svetskih medija - podvukao je Bulatović.

On je dodao da Srbija sada ima veću težinu jer je predvodi državnik koji ravnopravno razgovara sa svim svetskim liderima.

- Naša reč sada ima daleko veću težinu upravo zato što Srbiju predvodi državnik koji ravnopravno razgovara s najmoćnijim figurama današnjice i bez kojeg se ne može doneti nijedna ključna odluka za budućnost Zapadnog Balkana - zaključio je Dejan Bulatović za "Novosti".

Srbija na globalnoj mapi odlučivanja

Politički analitičar Rajko Kapelan iz Centra za društvenu stabilnost istakao je da je predsednik Vučić svojom diplomatskom ofanzivom pozicionirao Srbiju među najvažnije zemlje sveta.

- Sama činjenica da je onako bio primljen kod predsednika Kine, Si Đinpinga, samo par dana nakon što je Si primio Trampa i Putina, govori sve. Danas samo retki političari i lideri imaju šansu da na tom nivou razgovaraju sa Si Đinpingom i da iz tog odnosa donesu neslućene benefite za svoju zemlju i svoje sunarodnike. Jedan od njih je upravo Aleksandar Vučić - poručio je naš sagovornik.

Foto: Skrinšot Instagram/rajkokapelan Rajko Kapelan

- A na isti način ga tretiraju i u Vašingtonu i u Briselu i u Moskvi. To je rezultat poštene politike prema svima i najbolje moguće politike za nas - da budemo suvereni i da vodimo politiku srpskih interesa. Zato idemo u EU jer je to naš interes, pre svega ekonomski. Ali zato ne uvodimo sankcije Ruskoj Federaciji jer je i to isto tako naš interes - kazao je Kapelan.

Dodao je da državni vrh Srbije bira najbolji put - politiku mira i uravnoteženog pristupa svima.

- U vremenima kada se svi dele i svrstavaju na neku od strana, te spremaju za rat, mi smo pokazali da je najispravniji put da budemo na našoj, srpskoj strani, da budemo na strani mira i da vodimo poštenu politiku prema svima. To je najteža, ali i jedina ispravna politika koja može doneti rezultate koje naši građani i očekuju. A građane pre svega interesuju očuvanje mira, stabilnosti i ekonomski napredak. I zato je Srbija danas na globalnoj mapi odlučivanja, kao država čiji se stavovi slušaju, uvažavaju i uzimaju u obzir u svim važnim međunarodnim procesima - poentirao je Kapelan.

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