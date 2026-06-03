DONALD TRAMP U ŠOKU! Brutalan napad na predsednika SAD i to od koga

PANIKA pred start Mundijala!

Foto: Tanjug/Jose Luis Magana (FRE)

Naime, predsednik FIFA Đani Infantino dodelio je Trampu inauguralnu Nagradu za mir tokom žreba za Svetsko prvenstvo 6. decembra.

FIFA nikada nije otkrila kako je Tramp izabran za prvu nagradu. Norveški fudbalski savez (NFF) zatražio je od etičkog komiteta FIFA da istraži dodelu Nagrade za mir američkom predsedniku Donaldu Trampu od strane svetskog fudbalskog rukovodstva.

Nekoliko meseci kasnije, organizacija za ljudska prava FairSquare podnela je žalbu etičkom komitetu FIFA, tvrdeći da je Infantino prekršio svoju dužnost neutralnosti podržavajući Trampa.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, File

Sada im se pridružio i Norveški fudbalski savez, koji je zatražio da Etički komitet proceni da li je predsednik FIFA prekršio statut upravnog tela u vezi sa političkom neutralnošću dodelom nagrade i povezanim radnjama.

Predsednica NFF-a, Lise Klavenes, rekla je da su delovali nezavisno u svom pristupu etičkom komitetu FIFA.

- Dobili smo podršku od drugih saveza, ali ovo pismo šaljemo sami - rekla je Klavenes.

- Zaključili smo da je beskorisno vršiti pritisak na bilo koga, to bi samo stvorilo trenje“, dodaje se.