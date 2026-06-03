CEO REGION GLEDA I NE VERUJE! Legendarni Srbin otkrio za koga će navijati na Svetskom prvenstvu u fudbalu

KRENULO je sitno odbrojavanje do Svetskog prvenstva u fudbalu!

Foto: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Srbije nažalost neće biti, iako se radi o istorijskom Mundijalu na kome će učestvovati 48 reprezentacija sa cele planete.

A roslavljeni košarkaš Vlade Divac gostovao je u podkastu Bajrona Skota pod nazivom "Fast Break".

Čuveni NBA as je pored raznih košarkaških tema govorio i o predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu.

– Navijaću, ne za svoju zemlju, već za naše komšije, Bosnu. Iznenadili su Italiju u kvalifikacijama i biće sjajno gledati ih na Svetskom prvenstvu – istakao je Divac u podkastu Bajrona Skota pod nazivom "Fast Break" .

Nekadašnji predsednik Olimpijskog komiteta Srbije bio je dosta siguran prilikom predikcije budućeg šampiona.

– Brazil osvaja Svetsko prvenstvo. U 95 odsto slučajeva pobeđuju reprezentacije sa iste hemisfere, a Brazil ima najveće šanse – smatra 58-godišnjak.

Divac je tokom bogate karijere nosio dresove Partizana i Zvezde, a U NBA ligi je igrao za Los Anđeles Lejkerse, Šarlot Hornetse i Sakramento Kingse.

Bosna i Hercegovina će na Mundijalu igrati u grupi B sa jednim od domaćina Kanadom, Švajcarskom i Katarom.

Svetsko prvenstvo će se pored pomenute Kanade igrati u Meksiku i SAD, a počinje 11. juna.