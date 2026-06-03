VREME DANAS VEOMA NESTABILNO: Biće vrućine, ali i grada, pljuskova...
VREME u Srbiji danas će biti promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno, pre podne uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode - veća količina padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.
Vetar slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak, južni i jugozapadni, uveče u severnim, a tokom noći i u centralnim predelima u skretanju na zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 24 do 29 stepeni.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu promenljivo oblačno, toplo i veoma nestabilno.
Pre podne suvo sa sunčanim intervalima, a posle podne, uveče i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti izraženiji uz veću količinu padavina, grad i jak vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.
Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, kasnije tokom večeri i noći u skretanju na zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša će biti oko 29.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednim sedam dana, do 10. juna, očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuju i kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
(Sputnjik)
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