Crna Gora

PUKLA BRUKA U CRNOJ GORI! Spajić vraća DPS i Đukanovića na vlast, Srbe neće: Nuđena vlada u kojoj bi bili svi sem DNP

Novosti online

02. 06. 2026. u 16:26

LIDER DNP-a Milan Knežević poručio je na današnjem "premijerskom satu" da se pomalo oseća kao siroče iz Andersenovih bajki, jer su, zahvaljujući premijeru Milojku Spajiću, u DNP-u došli do saznanja da je prošle nedelje nuđena koncentraciona vlada u kojoj bi bili svi osim partije koju predvodi.

ПУКЛА БРУКА У ЦРНОЈ ГОРИ! Спајић враћа ДПС и Ђукановића на власт, Србе неће: Нуђена влада у којој би били сви сем ДНП

foto: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

- Ja sam mnogo srećan što nas percipiraju kao jedinu opoziciju u crnogorskom parlamentu i da su svi spremni da uđu u ovu vladu, i da se gospodin Spajića naljutio na Šehovića i Mugošu iz SD-a koje sada naziva Sovjetskim savezom. Voleo bih i mene da nazovete Sovjetskim savezom, koji je dao veliki doprinos u oslobođenju od fašizma. Ja sam kao dete prosvetnog radnika znao napamet himnu SSSR, moj otac je bio profesor ruskog jezika - poručio je Knežević.

On je rekao da ne beži od istorijske uloge Sovjetskog saveza, ali ni od uloge opozicionog siročeta u parlamentu.

- Očigledno je da je (šef Delegacija EU u CG Johan) gospodin Satler imao dobru nameru – da vas sve objedini kako bi se glasalo za ustavne promjene, da se tražila koncentraciona vlada, da ste to možda hteli da prihvatite, ali je tu došlo do nekih smetnji na vezama. I ja vas molim, nemojte da odustajete. Pokušajte da svi pređete tamo, a samo nas troje da ostanemo ovde. I to je kosmička pravda i to je pošteno - rekao je Knežević.

On je Spajiću kazao da od izlaska DNP-a iz vlade “klecaju nejaka evropska kolena”.

- Ali ja neću sada ovde da govorim o doprinosu koji smo dali dok smo vas vukli ka EU. Sad se nalazite u ćorsokaku, jer nema ko da vas vuče ka Briselu, kao ja i moje stranačke kolege - naveo je Knežević.

- Ako ne možete da se dogovorite, pođite opet kod Satlera. Taj čovek oće da sasluša, ali oće i da naredi - poručio je, između ostalog, lider DNP-a.

(Tanjug)

SAMI KOČE EVROPSKI PUT: Proces priključenja EU često ruše i trzavice i neslaganja na političkoj sceni Crne Gore

IAKO trenutno na evropskom putu Crne Gore ne postoje formalne blokade sa briselske adrese, ipak proces priključenja usporavaju neslaganja među državama članicama EU oko dinamike proširenja, kao i zahtev za ispunjavanje strogih merila u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Na unutrašnjem planu, proces vrlo često koče političke trzavice u samoj Crnoj Gori, kao i neslaganja unutar vladajuće većine oko ključnih reformskih pitanja.

01. 06. 2026. u 05:00V.K.

