VOJVODINA DOVELA NOVOG CENTARFORA : Nardin Mulahusejnović potpisao ugovor na tri godine

NARDIN Mulahusejnović (28), novi je centarfor novosadskog superligaša. On je danas na fudbalskom centru „Vujadin Boškov“ potpisao trogodišnji ugovor sa Vojvodinom, a došao je iz jermenskog kluba Noa, u kojoj je imao odličnu sezonu, sa 16 postignutih pogodaka u svim takmičenjima, a posebno se istakao u Ligi konferencija.

FK Vojvodina

Mulahusejnović je rođen u Gračanici, gde je i ponikao u istoimenom klubu, zatim igrao za Zrinjski, Gabelu, Maribor, Koper, Muru, Sarajevo, Dinamo Mahačkalu, ponovo za Zrinjski, iz kog je leta 2025. prešao u Nou.

– Zaista sam presrećan. Velika mi je čast i istinsko zadovoljstvo što sam postao deo Vojvodine. Ovo je veliki korak za mene- kaže Mulahusejnović.– Prvi utisci su zaista prelepi. Drago mi je što kod nas na ovim prostorima postoji trenažni centar kao što ima Vojvodina i što je očigledno da on sigurno raste iz dana u dan. Vidi se da uprava kluba i ljudi koji ga vode maksimalno ulažu i grade za igrače. Uslovi za rad su već sada vrhunski, a dodatno se nadograđuju kako bismo imali sve što nam je potrebno. Još jednom ponavljam, čast mi je što sam deo ove priče. Ekipa je napravila istorijske uspehe prethodnih godina, klub napreduje iz sezone u sezonu, tako da sam zaista srećan i zadovoljan.

Novi „špic“ tima sa „Karađorđa“ ističe da mu je glavni cilj u predstojećim izazovima da pomogne ekipi u svemu što ih očekuje.

- Pred nama su sigurno novi i teški izazovi, jer Vojvodina kao veliki klub uvek ima samo najveće ambicije. Nadam se da ćemo na terenu uspeti da opravdamo očekivanja. Siguran sam da ćemo svi dati svoj maksimum kako bismo ostvarili zacrtane klupske ciljeve.

Saigrače još nije upoznao, ali odlično poznaje štopera Đorđa Crnomarkovića.

- Igrali smo zajedno u Olimpiji u Ljubljani. Kasnije smo igrali i jedan protiv drugog i odlično ga poznajem i znam da je reč o zaista kvalitetnom igraču i momku. Što se tiče šefa stručnog štaba, čuli smo se pre mog dolaska i ti prvi utisci su zaista prelepi. Upravo me je razgovor sa šefom najviše privukao Vojvodini. Sve ono što mi je rekao o samom klubu, očekivanjima, sjajnoj organizaziciji, načinu na koji Vojvodina igra i kako raste iz dana u dan, prelomilo je moju odluku. Prve impresije su zaista sjajne- kaže novi najistureniji napadač Vojvodine i naglašava da uz navijače igrači mogu da ostvare ciljeve i da zajedno napšrave mnogo velikih stvari.