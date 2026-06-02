ŠAMAR ZA ŠAMAROM! Srbija ovo nikako nije očekivala

"Orlovi" su precrtani!

Nakon razočaravajućeg izdanja u Lisabonu poverenje u izabranike selektora Veljka Paunovića dodatno je opalo. Kladionice su Srbiju otpisale pred duel sa domaćinom narednog Mundijala.

Zapravo su ponizile naš nacionalni tim. Kvota na pobedu "orlova" je čak 9,50. Sa druge strane, trijumf Meksika procenjen je kvotom 1,40, dok je na nerešen ishod od 4,35 do 4,70.

Srbija je protiv Zelenortskih ostrva odigrala očajan meč, srljala iz greške u grešku, ništa našim igračima nije polazilo za rukom, nije ni čudo, jer ni dva treninga u osom sastavu nisu odradili. Dodatni problem predstavlja činjenica da je reprezentacija oslabljena ne samo neigranjem nekoliko standardnih prvotimaca, nego protiv Meksika neće igrati ni Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević. Takođe, meč sa Meksikom igra se na nadmorskoj visini od 2,670 metara, gde razređen vazduh predstavlja veliki izazov i za fizički najspremnije fudbalere.

S druge strane, Meksikanci u ovaj duel ulaze sa znatno većim samopouzdanjem. Pred svojim navijačima žele da potvrde ulogu favorita i da u pobedničkom raspoloženju dočekaju Mundijal.

Utakmica između Srbije i Meksika igra se u noći između četvrtka i petka (04.00), a "orlovi" će imati priliku da pokažu da su ih kladionice prerano otpisale.

