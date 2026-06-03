Svet

"PLATIĆE VISOKU CENU": Rat na Bliskom istoku bukti, ništa od prekida vatre (VIDEO)

В. Н.

03. 06. 2026. u 07:31

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SJEDINjENE Američke Države potvrdile su danas da su izvele napade na ostrvu Kešm kako bi presrele "više iranskih balističkih raketa i dronova".

ПЛАТИЋЕ ВИСОКУ ЦЕНУ: Рат на Блиском истоку букти, ништа од прекида ватре (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/ Mossad Commentary

SAD su napade opisale kao "udare samoodbrane" i odgovor na "pokušaje napada Irana širom Bliskog istoka", preneo je Skaj njuz.

- Iran je lansirao nekoliko balističkih raketa prema regionalnim susedima. Međutim, nisu sve uspele da pogode svoje ciljeve. Dve iranske rakete ispaljene na Kuvajt su pale ili su se raspale na putu, a tri rakete lansirane na Bahrein odmah su presrele snage protivvazdušne odbrane SAD i Bahreina - navedeno je u saopštenju Centralne komande SAD (CENTCOM).

U saopštenju je dodato da nijedan američki vojnik nije povređen.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je jutros da će Sjedinjene Američke Države platiti "visoku cenu" za "narušavanje bezbednosti Ormuskog moreuza".

Kako je preneo Skaj njuz, saopštenje IRGC-a usledilo je nakon američkih udara na ostrvo Kešm, blizu te "vitalne plovne rute".

IRGC je naveo da je kao odgovor na te udare SAD-a, za koje tvrdi da su ciljali telekomunikacioni toranj, izveo sopstvene raketne i napade dronovima na američku vazduhoplovnu bazu i helikoptersku jedinicu u "jednoj od zemalja regiona" - navodno Kuvajtu, prenosi b92.

- Ranije smo upozoravali da će, ako dođe do agresije, odgovor biti drugačiji i teži i delovali smo u skladu s tim. Ovi odgovori bi trebalo da posluže kao lekcija. Ponavljamo: narušavanje bezbednosti Ormuskog moreuza imaće visoku cenu za američku vojsku koja vrši invaziju - dodao je IRGC.

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

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