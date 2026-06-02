CEO ZAPAD U ŠOKU, RUSIJA I UKRAJINA SLAVE: Rolan Garos "promenio" ime!

02. 06. 2026. u 14:20

Najnovije vesti vezane za Rolan Garos su nekima šaljive i divne, a drugima, naročito ako spadaju iz zemalja tzv. "zapada" - šokantne.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Jer, Rolan Garos, Otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu, po mnogima od danas može da promeni ime - jer nijedna teniserka sa "zapada" nije ostala u konkurenciji.

Neki bi rekli, sada se taj grend slem turnir, bar kada se o damama radi, zove "Otvoreno prvenstvo Istočne Evrope".

A evo i zašto.

Najpre treba reći da se ruska teniserka Mira Andrejeva prva plasirala u polufinale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u četvrtfinalu pobedila Rumunku Soranu Kirsteu 6:0, 6:3.

Taj rusko-rumunski duel je trajao samo 56 minuta. Andrejeva je osma teniserka sveta, dok se Kirstea nalazi na 18. mestu VTA liste, ali je bila potpuno nemoćna pred naletima najveće nade ruskog tenisa.

Mira Andrejeva na Rolan Garosu 2026 / FOTO: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard


Andrejeva će tako po drugi put u karijeri igrati u polufinalu Rolan Garosa. Ona je 2024. godine u toj fazi poražena od Italijanke Jasmin Paolini (3:6, 1:6), ali... ovoga puta nema "ni traga ni glasa" od igračica sa "zapada" u završnici.

Naime, Andrejeva će u polufinalu turnira u Parizu igrati protiv pobednice meča između Ukrajinki Eline Svitoline i Marte Kostjuk.

Dakle, Ruskinja proiv jedne od Ukrajinki, to je jedno polufinale.

A pogledajte ko se bori za drugo:

Preostala dva četvrtfinala biće odigrana u sredu, a sastaće se Arina Sabalenka (Belorusija) - Dijana Šnajder (Rusija) i Ana Kalinskaja (Rusija) - Maja Hvalinska (Poljska).

Pravo Otvoreno prvenstvo Istočne Evrope u tenisu, rekli bi neki šaljivo i... bili u pravu, izgleda.

Bonus video: Rolan Garos 2026 - vreva!

 

