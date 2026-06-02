VUČIĆ U UDARNOM TERMINU ZA BLOOMBERG: Predstavljen kao čovek koji se zalaže za modernu, otvorenu ekonomiju

U UDARNOM terminu na Bloombergu, najgledanijem ekonomskom kanalu, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavljen je kao čovek koji se zalaže za modernu, otvorenu ekonomiju.

Evropa mesečno hoda ka ekonomskoj propasti zbog samozadovoljstva i niske produktivnosti, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dok svoju zemlju pretvara u ključnu kapiju za Kinu.

Previše je prepreka koje komplikuju protok investicija između Evrope, Kine i SAD, rekao je Vučić u intervjuu nakon povratka iz Pekinga sa više od milijardu dolara investicionih obećanja za Srbiju. Protekcionizam „na kraju ubija Evropu“, dodao je.

„Najteže i najveće pitanje za celu Evropu biće kako ljudi rade: Kako ćemo se nositi sa ovim“, rekao je on za Blumberg u ponedeljak u Beogradu. „Svi lepo živimo. Ne vidimo šta se dešava oko nas.“

Blumberg navodi da tokom Vučićevih 12 godina na vlasti, Srbija je postala jedna od glavnih ulaznih tačaka Kine u Evropu, ulažući milijarde dolara u svoje industrije, od rudarstva do humanoidnih robota. Predsednik Si Đinping je opisao veze između dve zemlje kao „čvrsto prijateljstvo“.

U takstu navode da su kineske investicije u balkanskoj zemlji sada su gotovo sustigle Evropsku uniju, kojoj Vučić i dalje namerava da se pridruži, iako je članstvo sada manje popularno među srpskim narodom nego ikada ranije.

Vučić (56) se kladi da će ga njegov fokus na stvaranje radnih mesta i bogatstva uz pomoć Kine i drugih saveznika poput Ujedinjenih Arapskih Emirata održati na vlasti uprkos uglavnom blokaderskim protestima protiv njega koji su već u drugoj godini njihovog mandata.

„Radićemo svoj posao“ kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma EU, rekao je Vučić u predsedničkoj palati u srpskoj prestonici. „Ali u međuvremenu, moramo da se brinemo o sebi. Ne možemo čekati zauvek.“

Kako Blumberg ističe u tekstu, Vučić ostaje dominantna figura srpske politike. On je pozicionirao zemlju kao kandidata za članstvo u EU, kanal za Kinu i saveznika i američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina, uprkos zahlađenju od potpune invazije na Ukrajinu.

Iako nije prekinuo veze sa Moskvom, Vučić je izrazio žaljenje zbog pat-pozicije u ratu između Rusije i Ukrajine, „naše slovenske braće, veoma bliskih prijatelja“, za koji ne očekuje da će se uskoro završiti.

Kako navode, Vučić se suočio sa nemirima kod kuće i demonstracijama nakon nesreće u novembru 2024. godine kada se srušila nadstrešnica na železničkoj stanici na ruti koju su kineske kompanije nadograđivale. Srbija se nalazi ispod svih članica EU na godišnjem indeksu korupcije Transparensi internešenela.

Kako ističu, među ključnim zahtevima demonstranata koje uglavnom predvode studenti su prevremeni izbori. U intervjuu, Vučić je rekao da će Srbija ove godine održati parlamentarne i predsedničke izbore.

Isključio je mogućnost još jednog predsedničkog mandata nakon što mu istekne trenutni 2027. godine, u skladu sa ustavom. Na pitanje da li bi ponovo želeo da se vrati na mesto premijera, rekao je da bi „to moglo da se desi“ jer bi njegovoj Srpskoj naprednoj stranci moglo biti potrebno njegovo vođstvo.

Uprkos protestima, njegova stranka vodi sa anketama sa najmanje 40% podrške, daleko ispred još uvek fluidnog, pokreta bez lidera koji predvode univerzitetski studenti. Niko se još nije pojavio kao njegov direktan izazivač, dok je glavna opozicija i dalje podeljena.

U međuvremenu, Vučić se fokusira na spoljnu politiku. Tokom poslednje posete Kini, Si mu je priredio sličan doček kao Trampu i Putinu, uključujući ceremoniju u Velikoj sali naroda sa nastupom vojnog orkestra i pozdravnom paljbom od 21 topa. Si mu je uručio Medalju prijateljstva, najviše kinesko odlikovanje za strane državljane.

Vučić je posetu video kao kulminaciju svojih napora da sarađuje sa Kinom. Do sada je Srbija dobila skoro 8 milijardi evra direktnih kineskih investicija i gotovo isto toliko kredita za podršku kineskim izvođačima radova koje je Srbija izabrala za infrastrukturne projekte.

Kako u tekstu navode, postoji i potencijal za američki novac u zemlji koja ima duboko ukorenjeno nepoverenje prema SAD još od kada je NATO bombardovao Beograd tokom rata na KiM.

Vučić je nazvao Trampa „ srodnom dušom“ koja stavlja nacionalne interese iznad svega. Iako je pokušaj izgradnje Trampove kule u Beogradu prošle godine propao zbog lokalnog protivljenja, Vučić je rekao da je spreman da sklopi i druge dogovore sa SAD.

Očigledni razdor između Evrope i SAD nije problem jer Amerikanci traže bilateralne sporazume na istoku kontinenta, gde ekonomije brže rastu, rekao je on. SAD bi mogle da investiraju čak 15 milijardi dolara u Srbiju u razne energetske i građevinske projekte, rekao je Vučić, bez preciznijeg objašnjenja.

Uz to rečeno, Vučić vidi članstvo u EU kao svoj cilj i pozvao je evropske političare da donesu smelu odluku i nastave sa proširenjem. Međutim, promenljivi ciljevi i prikrivena vizija o tome kada bi se mogla pridružiti bloku smanjili su njenu popularnost među 6,6 miliona građana Srbije na rekordno niskih 35% ove godine.

„Na putu smo ka EU i nije bitno sa kakvim ćemo se pritiskom suočiti zbog toga“, rekao je Vučić. „Ostaćemo na tom putu“, rekao je.

(Blumberg)