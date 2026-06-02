"O VUČIĆU ĆE SE ČITATI U UDŽBENICIMA": Analitičari za "Novosti" o uspehu Srbije na svetskoj političkoj sceni

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, nedavno je imao vrlo uspešnu diplomatsku posetu Kini gde je, pored ostalog, dobio Orden prijateljstva od kineskog predsednika Si Đipinga. Nedugo potom, američki predsednik Donald Tramp podelio je Vučićev intervju na svom nalogu na Iksu, a samo nekoliko dana pred Vučićev odlazak u Tivat na Samit EU.

Popularnost Srbije i predsednika Vučića među najvećim svetskim liderima komentarisali su naši sagovornici, Sandra Božić, Perko Matović i Slobodan Josipović.

Potpredsednica Pokrajinske vlade Vojvodine, Sandra Božić, istakla je, pre svega, "savesno i odgovorno vođenje spoljne politike Aleksandra Vučića".

- To je predsednik Vučić pokazao kroz mnogobrojne sastanke s liderima širom sveta, ali i uvažavanje koje mu pokazuju lideri najmoćnijih država. Onaj ko ne želi da prizna da je srpska diplomatija na vrhuncu, može da nađe zamerku, što pojedini mediji i rade plašeći ljude gubitkom radnih mesta, ekonomskom zavisnošću i prezaduživanjem. Međutim, ukoliko poređamo činjenice dolazimo do zaključka da Srbija gaji dobre odnose kako na istoku tako i na zapadu i da retko koja zemlja ima dobru poziciju na obe strane. Zahvaljujući tome Srbija je sigurna država za ulaganje najvećih kompanija širom sveta, pouzdan ekonomski partner, nisko zadužena zemlja i ujedno lider u očuvanju ekonomske stabilnosti uprkos krizi koja potresa ceo svet. Najvažnije od svega jeste da to nije početak i kraj njegovih diplomatskih aktivnosti, naprotiv. Gotovo svakodnevno vidimo u vestima najavu neke nove posete, dolaska strane delegacije ili telefonskog razgovora s liderima različitih država - rekla je Božićeva za "Novosti".

Ona je izjavila da "nema sumnje da velike sile imaju svoje interese na Balkanu, ali da je najvažnije od svega to kako Srbija nastupa i čije interese Srbija štiti".

- Srbija štiti svoje nacionalne interese na unutrašnjem planu, dok se na spoljnom planu zalaže za principijelno sprovođenje međunarodnog prava. Srbija nikada nije bila zemlja koja je ugrožavala tuđe interese, zbog toga neretko možemo da čujemo lidere drugih država koji hvale slobodarski stav predsednika Aleksandra Vučića koji uvek govori sa pozicije male suverene zemlje koja ljubomorno čuva svoju slobodu i nezavisnost. Verujem da takav stav Srbije dovodi do toga da uživamo veliko poštovanje u svetu, a ujedno omogućuje i saradnju s različitim partnerima - kazala je Božić.

Ona je izrazila mišljenje da je lakše reći nego dostići poziciju u kojoj predsednika jedne male balkanske države dočekuje predsednik Kine s najvećim počastima, dok sledećeg trenutka predsednik Amerike citira njegov intervju.

- Moram da priznam da nisam videla da makar jedan strani lider tako male zemlje kao što je Srbija uživa podjednako poštovanje gde god da se pojavi. To definitivno nije pozicija koja je nasleđena od prethodnog režima, niti je do nje došlo tokom noći. Naprotiv, radi se o godinama neumornog angažmana da se popravi slika o Srbiji što je Aleksandar Vučić nesumnjivo uspeo, o čemu će buduće generacije čitati u udžbenicima istorije, kao primer politike mira, stabilnosti i blagostanja. Značaj toga će biti vidljiv tek u budućnosti, pošto su retki posmatrači sa strane koji mogu da sagledaju dimenzije svega onoga što se događa u ovom trenutku. Takvim pristupom zagarantovano je pozicioniranje Srbije kao pouzdanog partnera, što dokazuju naši razvijeni ekonomsko-politički odnosi na obe strane. Nema sumnje da se svet nalazi u jednoj vrsti krize u kojoj stradaju male države, kao posledica pozicioniranja velikih sila. Zbog toga je naša obaveza da nastavimo politiku koja garantuje mir i stabilnost, posebno u okruženju, uprkos težnjama da budemo uvučeni u međusobne razmirice nastale kao posledica geopolitičke situacije - navela je Božić.

Na kraju je poručila da ukoliko je neko sumnjao u međunarodni kredibilitet Srbije, sada može da se uveri sa sigurnošću u to da kao zemlja uživamo veliko međunarodno poverenje.

- Asocijacija na spoljnu politiku bivšeg predsednika Tadića ostaće izvinjavanje i poniznost, što je dovelo do gupitka kredibiliteta i poštovanja Srbije na međunarodnom planu. Danas s ponosom možemo da kažemo da je Srbija na međunarodnom planu zauzela poziciju koja pripada njenoj slavnoj istoriji i slobodarskom duhu. Naša spoljna politika danas je okrenuta produbljivanju ekonomskih odnosa, učvršćivanju veza i očuvanju prijateljskih odnosa, što predstavlja imperativ za očuvanje pozicije koju smo stekli teškim radom i zalaganjem pre svega predsednika Vučića - zaključila je naša sagovornica.

"Vučić je vizionar"

Posebni savetnik ministra informisanja borisa Bratine, Perko Matović, rekao je da je predsednik Aleksandar Vučić više puta dokazao da je "jedan od lidera koji najdalje vidi u budućnost i da može da anticipira sva geopolitička kretanja".

- S tim u vezi, već su mnogi lideri, od lidera UAE do evropskih, prepoznali tu njegovu vrlinu. Ovog puta je tu njegovu osobinu prepoznao predsednik Sjedinjenih američkih država, Donald Tramp, tako da se predsednik Vučić upisuje u spisak onih lidera koji svoju politiku vode sasvim suvereno, bez diktata niti iz jednog centra i zbog toga mnogi takvu politiku i prepoznaju - kao samostalnu, kao suverenu i kao srpsku. I zato svi svetski lideri koji teže ili su isti takvi prirodno prepoznaju i hvale predsednika Vučića i njegove poteze. Nakon Ordena prijateljstva koji je Vučić dobio od Si Đipinga i deljenja njegovog intervjua od strane Donalda Trampa, predsednik Vučić ide u Tivat na Samit Zapadni Balkan. Vidimo da se on trudi da održi dobre diplomatske odnose sa svima, jer ne želi da se pokloni nikome. Po tome se vidi koliko je naša diplomatija napredovala od kada je Aleksandar Vučić predsednik Srbije. Od onako loših odnosa koje smo imali sa Sjedinjenim Američkim Državama do toga da Sjedinjene Države ne samo da poštuju naš naš položaj i stav, već i njihov predsednik, Donald Tramp, koji je pored Vladimira Putina i Si Đipinga jedan od najmoćnijih ljudi na planeti, citira Aleksandra Vučića - rekao je Matović za "Novosti".

Sa njim se složio i politički analitičar Slobodan Josipović.

- U poslednje vreme predsednik Vučić dobija priznanja za svoju spoljnu politiku koju je uspešno vodio godinama i nekako mi je to garancija da će Srbija u budućnosti tek dominirati na ovom prostoru. Ako pogledate posetu Kini, znamo da je predsednik Vučić u Srbiju doneo 953 miliona evra investicija, dakle skoro milijardu. Samim tim što ga je podelio ili retvitovao predsednik SAD, Donald Tramp, pokazuje da Tramp veoma poštuje ono što radi naš predsednik. To se moglo videti i po njihovim izjavama i izveštajima, spoljnoj politici i tim strategijama koje oni izdaju skoro svakog meseca da je njihov prioritet ekonomska politika. Ukoliko su građani u određenoj državi ili regionu zadovoljni, oni nemaju razloga da budu protiv vlasti te države. Naši ekonomski pokazatelji su izuzetni, videli smo na prolećnom zasedanju MMF-a da je projekcija privrednog rasta za 2026. godinu za Srbiju 2,8. A na primer za Sjedinjene Američke Države 2,3. Donald Tramp je, pre svega, ekonomista i privrednik, pa tek onda političar, I siguran sam da on prati i naš privredni razvoj i da vidi Srbiju kao potencijalnog partnera, iako su po pitanju Generalštaba blokaderi i opozicija pokušali da naruše odnose SAD i Srbije. To što je Donald Tramp uradio je dokaz da nisu uspeli i siguran sam da će američke kompanije, između ostalih i kompanija Donalda Trampa mlađeg i njegovog zeta, investirati u Srbiji i gotovo sam siguran da će Donald Tramp do kraja svog mandata posetiti Srbiju - rekao je Josipović.

- Imajući u vidu da je Kina država koja raspolaže sa oko 60 odsto bogatstva u vidu retkih mineralnih sirovina, a da od toga eksploatiše oko 90 odsto, i da Srbija ima potpisan sporazum sa Kinom o otvorenoj slobodnoj trgovini, očigledno je da sve investicije koje dođu iz bilo koje države imaju mogućnost da koriste svoje potencijale, odnosno da koriste nove tehnologije u proizvodnji svojih proizvoda, a onda kroz izvoz da te proizvode plasiraju na tržište s poreklom matične kompanije, dakle, ako je američka kompanija, na američko tržište, ako je nemačka, na nemačko, francuska na francusko itd. Mislim da je to šansa da preko Srbije mnoge države ostvare indirektnu saradnju sa Kinom, tu šansu vide i SAD, jer ne treba zaboraviti da oni sa Ukrajinom imaju sporazum o eksploataciji retkih mineralnih sirovina sa te teritorije, i svakako će im biti potrebna znanja za tu eksploataciju, a mislim da preko Srbije mogu da dođu i do takvih znanja i saznanja. Vučićeva diplomatija održava jedinstvenu poziciju Srbije i prepoznatljivost Srbije u globalnoj politici. Vučić je najveće priznanje dobio u Kini kada je dobio Orden prijateljstva, sada je Tramp podelio njegovu objavu što je za mene u istoj ravni sa Ordenom, jer, znate, kada predsednik tako moćne države kao što je SAD podeli intervju vašeg predsednika u kojem je govorio o vama i odnosima sa Amerikom, šta ćete više od toga, veće poštovanje od toga ne postoji. I Aleksandar Vučić je jedan od retkih političara, pored samog Donalda Trampa, koji ima usklađenu politiku i ekonomiju. A ne kaže se džabe da je ekonomija produžena ruka politike. Ako ste jaki ekonomski, finansijski, privredno, onda ćete imati bolje pozicije na međunarodnom tržištu i to će vam donositi rezultate u budućnosti, jer ćete biti poželjan partner svima, pa i velikim svetskim silama - dodao je naš sagovornik.

Josipović je istakao da je Srbija već lider u regionu Zapadnog Balkana.

- Srbija je jedina država koja ima investicioni rejting i to je priznanje ekonomskoj politici naše vlasti, pre svega Aleksandra Vučića. Nekada smo bili skrajnuti, a sada samo dobijamo pohvale. Takođe, kada vidite projektovani privredni rast MMF-a za evro-zonu za 2026. godinu je 1,1 odsto, a za Srbiju 2,8. Što znači da najrazvijenije zemlje Evrope, Nemačka, Francuska, Velika Britanija, imaju lošiju poziciju od Srbije. Sledi Samit EU u Tivtu ... Pogledajte Crnu Goru. Kada je Vučić došao na vlast, oni su bili dosta ispred nas kada je u pitanju prosečna plata, a sada skoro da smo ih stigli. Vrlo brzo ćemo mi preći njihove prosečne zarade, a dalje smo od njih od ulaska u EU. Mi ćemo vrlo brzo biti na čelu kolone zemalja Zapadnog Balkana i biti jači čak i od nekih članica EU, poput Hrvarske ili Slovenije - smatra Josipović.

