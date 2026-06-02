TAČNO U 11 ČASOVA: Vučić danas sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta UAE

VEST da je Donald Tramp podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a nakon počasti i tretmana koje je dobio u Kini, od Si Đipinga, savetnik predsednika Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je da je reč o snažnom međunarodnom signalu i potvrdi rastućeg ugleda Srbije i njene viševektorske spoljne politike.