Tenis

DOK POLA MILIONA LJUDI ČEKA U REDU: Oglasio se Novak Đoković zbok najveće pravoslavne svetinje usred Beograda

Марко Паунић
Marko Paunić

03. 06. 2026. u 06:23 >> 07:14

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ДОК ПОЛА МИЛИОНА ЉУДИ ЧЕКА У РЕДУ: Огласио се Новак Ђоковић збок највеће православне светиње усред Београда

Zabulon Laurent/ABACA/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hram Svetog Save je poslednjih dana centar pažnje za vernike, gde svi koji žele, imaju priliku da se poklone, i celivaju Pojas Presvete Bogorodice.

Pojas Presvete Bogorodice je jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta i stigla je u Srbiju u pratnji visokoprepodobnog igumana manastira Vatoped, arhimandrita Jefrema.

Prema informacijama koje su ranije objavljene, od 20. maja pa do danas, Hram Svetog Save je posetilo više od 500.000 vernika, a sada se zbog toga oglasio i najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković!

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

 

Naime, Đoković je podelio snimak vernika koji u redovima čekaju ispred Hrama Svetog Save, a uz to je ostavio i moćnu poruku.

- Presveta Bogorodice, moli se za nas grešnike sada i u času smrti naše. Bog je sa tobom i kada niko nije. Nema veće sile od Božanske - napisao je Đoković.

D. Milovanović

 

Podsećanja radi, Đoković je eliminisan u trećem kolu Rolan Garosa, a od njega je bio bolji Žoao Fonseka.

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