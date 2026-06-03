DOK POLA MILIONA LJUDI ČEKA U REDU: Oglasio se Novak Đoković zbok najveće pravoslavne svetinje usred Beograda
CEO region i šire su pohrlili u Beograd!
Hram Svetog Save je poslednjih dana centar pažnje za vernike, gde svi koji žele, imaju priliku da se poklone, i celivaju Pojas Presvete Bogorodice.
Pojas Presvete Bogorodice je jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta i stigla je u Srbiju u pratnji visokoprepodobnog igumana manastira Vatoped, arhimandrita Jefrema.
Prema informacijama koje su ranije objavljene, od 20. maja pa do danas, Hram Svetog Save je posetilo više od 500.000 vernika, a sada se zbog toga oglasio i najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković!
Naime, Đoković je podelio snimak vernika koji u redovima čekaju ispred Hrama Svetog Save, a uz to je ostavio i moćnu poruku.
- Presveta Bogorodice, moli se za nas grešnike sada i u času smrti naše. Bog je sa tobom i kada niko nije. Nema veće sile od Božanske - napisao je Đoković.
Podsećanja radi, Đoković je eliminisan u trećem kolu Rolan Garosa, a od njega je bio bolji Žoao Fonseka.
Preporučujemo
DONALD TRAMP U ŠOKU! Brutalan napad na predsednika SAD i to od koga
03. 06. 2026. u 07:12
HRVATSKA U ŠOKU! Evo šta im se upravo desilo pred Svetsko prvenstvo u fudbalu
03. 06. 2026. u 05:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRBIJA SE UZDA U MLADE NADE: Naše devojke bi mogle da iznenade mnoge na početku Lige nacija
IZABRANICE Zorana Terzića avanturu u Ligi nacija započinju u Nanđingu gde će im prvi rival biti reprezentacija Tajlanda (9.00).
03. 06. 2026. u 07:00
UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti
Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome više od četiri godine, Rusija je bila na udaru mnogih sankcija. Ipak, iako se "specijalna vojna operacija", kako Ruska Federacija naziva taj krvavi sukob, nastavlja - najnovije vesti koje objavljuje jedno rusko ministarstvo - oduševilo je celu zemlju, a šokiralo Ukrajince.
02. 06. 2026. u 20:42
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)