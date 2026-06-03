PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski dogovorio je sa svojim generalima promenu prioriteta napada ciljeva, pa je jasno zašto je najavio da će jun biti krvav.

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Glavni udar dronova usmeren je ka civilima. Ruski lider Vladimir Putin kazao je da napadi dronova na đački dom u Starobeljsku u Luganskoj republici i na Geničesk pokazali su da je Kijev prešao u novu fazu sukoba i da sa teroristima ne može biti pregovora.

- Rukovodstvo u Kijevu namerno je napalo đački dom gde su bila deca, a zatim su slično postupili u Geničesku, gde je poginuo jedan dečak, a 11 mališana je povređeno - rekao je Putin na sastanku s predstavnicima ruskih istražnih organa.

Državni tužilac Rusije Aleksandar Gucan kaže da su pokrenute optužnice protiv glavnih krivaca za masakre na deci. Okrivljeni su komandant brigade bespilotnih letilica "Mađarove ptice" Andrej Klimenko, komandant besplotnih snaga Ukrajine Robert Brovdi i načelnik ukrajinske vojne obaveštajne službe Oleg Ivaščenko.

Posle napada na đački dom poginula je 21 osoba, a više od 60 je povređeno. Udar dronova je bio u toku noći kad su deca već bila na spavanju. Sasvim je jasno da su pretnje Zelenskog počele da se ostvaraju a na Zapadu se prave da nemaju proverene informacije da stradaju mladi nevini ljudi. Sada dronovi napadaju u jatima i PVO nije u stanju da sve obori. Oni koriste za navođenje Starlinkovu satelitsku mrežu. Savremeni dronovi mogu da čekaju u zasedi i kad se pojavi veliki teretni kamion, ili benzinska cisterna krenu u napad. Zato se na putevima sve češće mogu videti ostaci zapaljenih vozila.

Prikriva aferu "Jermak" PREDSEDNIK parlamenta Krima Vladimir Konstantinov kaže da je Vladimir Zelenski pojačao napade da bi svojim sponzorima dokazao da njegova vojska može uspešno da ratuje protiv Rusa. Zelenski time hoće i da stavi u treći plan veliku aferu krađe novca u koju su upetljani njegovi bliski drugovi i saradnici. Foto: Vikipedija Sada se u Kijevu sve manje govori i piše o suđenju bivšem šefu predsedničke administracije Andreju Jermaku, jer su mediji prepuni izjava Zelenskog kako će još dublje na teritoriji Rusije leteti njegovi dronovi i rakete.

Ruski ratni reporteri kažu da je najveća opasnost od dronova srednjeg dometa. Kijev je kupio za sto miliona dolara takve dronove koji napadaju na koridoru Krim-Marijupolj-Melitopolj, kao i na kružnom putu oko Donjecka.

Na drugoj strani fronta Ukrajinci se žale da Rusi napadaju ne samo dronovima nego i helikopterima i avijacijom. To je razlog što se u Kijevu vajkaju da imaju preslabu PVO jer nemaju dovoljno raketa.

U aprilu je Rusija u proseku dnevno gađala sa oko 220 dronova i taj broj se stalno povećava. U Kijevu priznaju da je teško oboriti sve dronove i zato se na snimcma vide posledice gađanja. Sada se na frontu glavna bitka vodi upravo dronovima.

Peskov: Kijev odbija pregovore RAT u Ukrajini će se nastaviti, ako Kijev nastavi da odbija "istinske" pregovore i ozbiljne odluke o mirnom rešenju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, istakavši da Rusija ostaje otvorena za mirovne pregovore o Ukrajini. Rat može biti gotov do kraja dana, ako Vladimir Zelenski naredi ukrajinskim oružanim snagama da napuste ruske regione. Peskov je naveo da je mirovni proces u Ukrajini na čekanju, ali da to ne znači da nema kontakata sa SAD, i istakao je da Rusija nastavlja da održava redovne kontakte sa Vašingtonom. Peskov kaže da Rusija pokreće sistematske udare na vojnu infrastrukturu u Kijevu i drugim gradovima u Ukrajini, iako Rusija preferira da svoje ciljeve u Ukrajini postigne mirnim putem.

Juče u zoru u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije Ukrajinci su pogodili Iljinsku rafineriju na kojoj je buknula vatra. Vlasti Krasnodarskog kraja tvrde da nije bilo ljudskih žrtava. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su 2. juna bili kombinovani udari hipersoničnim raketama i dronovima na vojnoindustrijske komplekse Ukrajine. Osim Kijeva, napadnuti su raketama i dronovima i Harkov, Dnjepropetrovsk, kao i Poltavska, Hmeljnicka i Sumska oblast.

U Kijevu je ruski napad juče trajao četiri i po sata, a glavni cilj bila zgrada "Ukroboronproma", državnog holdinga za proizvodnju oružja. On distribuira novac dobijen iz inostranstva fabrikama koje proizvode oružje.

O mirnom, diplomatskog rešenju krize se više ne govori niti piše jer Zelenski uverava svoj narod i saveznike kako ima uspehe na frontu mada se ruska vojska približila Slavjansku i Kramatorsku na svega 12 kilometara. To su još dva veća grada koja su ostala pod kontrolom ukrajinske vojske u Donbasu.Ukrajinski vojni analitičari tvrde da se očekuje velika ruska ofanziva za definitivno oslobođenje Donbasa u julu.