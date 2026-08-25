Svet

JAKO NEVREME NAPRAVILO HAOS: Budite na oprezu, ukoliko putujete u ovu zemlju

Танјуг

25. 08. 2026. u 09:43

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JAKE oluje koje su sinoć pogodile jug Francuske ozbiljno su poremetile železnički, drumski i vazdušni saobraćaj, a poremećaji bi u najteže pogođenim područjima mogli da potraju nekoliko dana, saopštilo je danas Ministarstvo saobraćaja te zemlje.

ЈАКО НЕВРЕМЕ НАПРАВИЛО ХАОС: Будите на опрезу, уколико путујете у ову земљу

Foto: Printskrin/euronews.com/video/

U železničkom saobraćaju uvedena su brojna ograničenja, uključujući prekid saobraćaja od 18.30 časova, preneo je Figaro. Oko 20 vozova kasnilo je do dva sata, naveo je ministar saobraćaja Filip Tabaro.

Regionalni železnički saobraćaj u Novoj Akvitaniji bio je ozbiljno poremećen, uz brojna otkazivanja. U Endru i Loari, u Sen Pjer de Korpu, saobraćaj na brzoj pruzi LGV Atlantik prekinut je od 19.10 zbog nestanka struje, dok su TGV, Ouigo i desetak vozova TER kasnili do sat vremena. Saobraćaj će danas tokom celog dana biti obustavljen između Klermon Ferana i Orijaka, kao i između Le Puja i Nima.

Foto: printskrin/.bbc.com/news/videos/

Vozovi između Bezjea i Nosarga neće saobraćati do 16 časova, dok je linija između Limua i Karkasona zatvorena do četvrtka. Na putevima su uvedena ograničenja saobraćaja, uključujući smanjenje dozvoljene brzine, na autoputevima i nacionalnim putevima u južnoj Francuskoj.

Tabaro je pozvao građane na maksimalan oprez tokom putovanja. Zbog jakih grmljavina poremećen je i vazdušni saobraćaj na aerodromima u Bordou, Tuluzu, Marseju i Nici, kao i na pariskim aerodromima, uz kašnjenja i otkazivanja letova.

Kako je ranije objavljeno, u nevremenu je povređena 41 osoba i oštećeno je 300 kuća.

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