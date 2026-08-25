Svet

"DANAS SE OSLOBAĐAMO TAMNE MRLJE" El Šara zadovoljan: Sirija se uklanja sa američke liste država sponzora terorizma

В.Н.

25. 08. 2026. u 09:30

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SIRIJSKI predsednik Ahmed el Šara pozdravio je odluku Sjedinjenih Američkih Država da uklone Siriju sa liste država sponzora terorizma, ocenivši da ta odluka predstavlja značajan korak ka ublažavanju sankcija i ekonomskom oporavku zemlje.

ДАНАС СЕ ОСЛОБАЂАМО ТАМНЕ МРЉЕ Ел Шара задовољан: Сирија се уклања са америчке листе држава спонзора тероризма

Foto: Syrian Presidency / Zuma Press / Profimedia

"Danas se Sirija oslobađa tamne mrlje i otklanja bolno poglavlje svoje prošlosti kako bi krenula putem razvoja, rekonstrukcije i obnove", rekao je El Šara u govoru, prenela je Al Arabija.

Odluka Vašingtona poništila je decenijama staru oznaku koja je podrazumevala stroga ekonomska ograničenja, a Ministarstvo finansija SAD objavilo je odgovarajuće ublažavanje sankcija.

El Šara je izrazio "veliku zahvalnost" predsedniku SAD Donaldu Trampu i zemljama koje su, kako je rekao, podržavale Siriju.

Sirijske vlasti nastoje da privuku investicije za obnovu zemlje i infrastrukture, teško oštećene tokom više od decenije građanskog rata.

Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da odluka otvara Siriji "put ka prosperitetu" i da uklanja poslednje glavne prepreke za investicije privatnog sektora, ekonomski oporavak i reintegraciju Sirije u globalnu ekonomiju.

Sirijski ministar spoljnih poslova Asad el Šajbani nazvao je odluku "istorijskom prekretnicom", navodeći da ona odražava "posvećenost nove sirijske države međunarodnom miru i bezbednosti".

Ministar finansija Sirije Mohamed Barnije ocenio je potez kao "uspeh sirijske diplomatije", ističući da on otvara mogućnosti za veću integraciju Sirije u globalni ekonomski i finansijski sistem, privlačenje investicija i modernih tehnologija i podršku razvoju.
 

(Tanjug)

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