"DANAS SE OSLOBAĐAMO TAMNE MRLJE" El Šara zadovoljan: Sirija se uklanja sa američke liste država sponzora terorizma
SIRIJSKI predsednik Ahmed el Šara pozdravio je odluku Sjedinjenih Američkih Država da uklone Siriju sa liste država sponzora terorizma, ocenivši da ta odluka predstavlja značajan korak ka ublažavanju sankcija i ekonomskom oporavku zemlje.
"Danas se Sirija oslobađa tamne mrlje i otklanja bolno poglavlje svoje prošlosti kako bi krenula putem razvoja, rekonstrukcije i obnove", rekao je El Šara u govoru, prenela je Al Arabija.
Odluka Vašingtona poništila je decenijama staru oznaku koja je podrazumevala stroga ekonomska ograničenja, a Ministarstvo finansija SAD objavilo je odgovarajuće ublažavanje sankcija.
El Šara je izrazio "veliku zahvalnost" predsedniku SAD Donaldu Trampu i zemljama koje su, kako je rekao, podržavale Siriju.
Sirijske vlasti nastoje da privuku investicije za obnovu zemlje i infrastrukture, teško oštećene tokom više od decenije građanskog rata.
Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da odluka otvara Siriji "put ka prosperitetu" i da uklanja poslednje glavne prepreke za investicije privatnog sektora, ekonomski oporavak i reintegraciju Sirije u globalnu ekonomiju.
Sirijski ministar spoljnih poslova Asad el Šajbani nazvao je odluku "istorijskom prekretnicom", navodeći da ona odražava "posvećenost nove sirijske države međunarodnom miru i bezbednosti".
Ministar finansija Sirije Mohamed Barnije ocenio je potez kao "uspeh sirijske diplomatije", ističući da on otvara mogućnosti za veću integraciju Sirije u globalni ekonomski i finansijski sistem, privlačenje investicija i modernih tehnologija i podršku razvoju.
(Tanjug)
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