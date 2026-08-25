UHAPŠENA IRINA MUDRA: Bivša zamenica šefa kabineta Zelenskog
U KIJEVU je uhapšena bivša zamenica šefa kabineta Vladimira Zelenskog, Irina Mudra.
Kijevski sud odredio je pritvor Mudroj na 60 dana sa pravom plaćanja kaucije u iznosu od 447.000 dolara.
Vladimir Zelenski je smenio Mudru 19. avgusta, u jeku specijalne operacije Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) za suzbijanje korupcije u najvišim strukturama vlasti.
Ukrajinske antikorupcijske agencije su pokrenule specijalnu operaciju protiv kriminalne grupe koju predvode bivši i sadašnji poslanik Vrhovne rade, a u kojoj se nalaze i zvaničnici iz kabineta Zelenskog. NABU je kasnije saopštio da su deo te kriminalne grupe Irina Mudra, zamenik šefa kabineta Zelenskog, bivši poslanik Rade i predsednik upravnog odbora jedne državne banke.
Konkretno, video-snimak koji je objavio Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) povodom korupcije na visokom nivou sadrži snimak razgovora između Mudre i bivšeg poslanika Vrhovne rade. Na tom snimku ona izražava nezadovoljstvo, između ostalog, činjenicom da Aleksandar Klimenko, šef SAT-a nije pod njenom kontrolom.
(Sputnjik)
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