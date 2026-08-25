AMERIKANCI NE PODRŽAVAJU RAT PROTIV IRANA: Trampu opada popularnost
REZULTATI najnovije ankete pokazali su da samo 31 odsto Amerikanaca podržava vojnu akciju SAD protiv Irana
Sjedinjenim Američkim Državama javna podrška ratu sa Iranom pala je na najniži nivo od početka konflikta, zbog čega je i popularnost američkog predsednika Donalda Trampa na rekordno niskom nivou.
Rezultati najnovije ankete pokazali su da samo 31 odsto Amerikanaca podržava vojnu akciju SAD protiv Irana, prenosi Rojters.
Ankete sprovedene u martu ove godine pokazali su da je Tramp imao 37 odsto podrške, a na početku ovoga meseca 34 odsto. Oko 69 odsto republikanskih ispitanika podržava rat, u poređenju sa 77 odsto u martu. Istovremeno, oko 83 odsto ispitanika smatra da će rat trajati "duži period", što je za tri odsto više nego u anketi sprovedenoj ranije ovog meseca.
Anketa je obuhvatila 1.215 odraslih Amerikanaca širom zemlje.
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