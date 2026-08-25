Svet

AMERIKANCI NE PODRŽAVAJU RAT PROTIV IRANA: Trampu opada popularnost

V.N.

25. 08. 2026. u 09:04

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REZULTATI najnovije ankete pokazali su da samo 31 odsto Amerikanaca podržava vojnu akciju SAD protiv Irana

АМЕРИКАНЦИ НЕ ПОДРЖАВАЈУ РАТ ПРОТИВ ИРАНА: Трампу опада популарност

Fatemeh Bahrami/AFP/Li Rui/Xinhua/Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Profimedia, Depositphotos/Foxpictures

Sjedinjenim Američkim Državama javna podrška ratu sa Iranom pala je na najniži nivo od početka konflikta, zbog čega je i popularnost američkog predsednika Donalda Trampa na rekordno niskom nivou.

Rezultati najnovije ankete pokazali su da samo 31 odsto Amerikanaca podržava vojnu akciju SAD protiv Irana, prenosi Rojters.

Ankete sprovedene u martu ove godine pokazali su da je Tramp imao 37 odsto podrške, a na početku ovoga meseca 34 odsto. Oko 69 odsto republikanskih ispitanika podržava rat, u poređenju sa 77 odsto u martu. Istovremeno, oko 83 odsto ispitanika smatra da će rat trajati "duži period", što je za tri odsto više nego u anketi sprovedenoj ranije ovog meseca.

Anketa je obuhvatila 1.215 odraslih Amerikanaca širom zemlje.

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