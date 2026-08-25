"KIJEV SKLIZNUO U OTVORENI TEROR" Nebenzja: Ukrajina pretvorena u koncentracioni logor

STALNI predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je na sednici Saveta bezbednosti UN o Ukrajini, održanoj na inicijativu zapadnih zemalja, da je Kijev skliznuo u otvoreni teror protiv civilnog stanovništva Rusije i da je Ukrajina pretvorena u koncentracioni logor.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

"Upravo teror postaje poslednje sredstvo Kijeva u pokušaju da promeni situaciju koja se razvija na njegovu štetu", rekao je Nebenzja u ponedeljak uveče, preneo je Sputnjik.



"Uz najaktivnije učešće zemalja kolektivnog Zapada, koje pretenduju na to da su civilizovane i demokratske, Ukrajina je pretvorena u 'koncentracioni logor Zelenskog', u kojem je uvedena potpuna zabrana svakog drugačijeg mišljenja i opozicije, dok se ljudi koji su smogli hrabrosti da iznesu alternativno gledište bez suda i istrage šalju iza rešetaka i fizički likvidiraju", rekao je Nebenzja.

On tvrdi da zapadno oružje stiže u ukrajinske luke civilnim brodovima.

Nebenzja je istakao da Rusija nastavlja da sistematski podriva vojni potencijal kijevskog režima.

"Od 15. do 21. avgusta izveli smo jedan veliki i devet grupnih udara visokopreciznim oružjem i udarnim bespilotnim letelicama na objekte vojne infrastrukture. U istom periodu pogođeno je 14 plovila koji su se koristili za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, uključujući dva tankera, deset teretnih brodova i dva patrolna čamca", naveo je Nebenzja.

Ponovio je da Rusija neće pristati ni na kakav dogovor sa Ukrajinom na štetu interesa sospstvene bezbednosti.

"Neće biti nikakvih dogovora na štetu bezbednosnih interesa Rusije. Nikakva učestalost sednica Saveta bezbednosti o Ukrajini neće ništa promeniti. Na neuspeh su osuđeni svi pokušaji da nam se, pod vidom prekida vatre, nametne zamrzavanje sukoba samo kako bi se Kijevu omogućio predah za pregrupisavanje i ponovno naoružavanje", poručio je Nebenzja.

Istakao je da sadržajan političko-diplomatski dijalog o sukobu u Ukrajini neće biti moguć sve dok se sa Rusijom bude razgovaralo jezikom pretnji i dok se budu ignorisale realnosti na terenu.



(Tanjug)