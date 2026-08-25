Kremlj je danas odbacio tvrdnje o pripremama za novu mobilizaciju u Rusiji kao „lažne“.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

„Znate, sve ovo podmeću ukrajinske vlasti. Naravno, režim pokušava da ideološki destabilizuje situaciju u našoj zemlji. Sve su to samo lažne vesti, namerno podmetnute medijima“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi TASS.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da bi 300.000 Rusa, koji će biti mobilisani na jesen, mogli da otvore nove pravce na frontu na istoku Ukrajine ili u Černigovsko-Kijevskoj oblasti.

Zelenski je rekao za Unian da je ruski predsednik Vladimir Putin naredio svojoj vojsci da do kraja ove godine zauzme celu teritoriju ukrajinske Donjecke i Luganske oblasti.

Ukrajinski predsednik je izjavio i u julu da, prema podacima ukrajinske obaveštajne službe, Kremlj priprema novu mobilizaciju u Rusiji posle parlamentarnih izbora zakazanih za 21. septembar, navodeći da će mobilizacija obuhvatiti od 300.000 do 500.000 vojnika.



(Tanjug)