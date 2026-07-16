SA NEVESTOM ĐETIĆEM KOD MATIČARA: U Crnoj Gori počelo usklađivanje pravnog sistema sa zakonom EU o istopolnim brakovima

.PREDLOŽENIM izmenama zakona o crnogorskom državljanstvu, registrima prebivališta i boravišta, centralnom registru stanovništva, ličnom imenu i matičnim registrima, Vlada Crne Gore je pokrenula usklađivanje pravnog sistema sa zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola.

Foto: Z. Jovanović

Iz Vlade Milojka Spajića navode da je reč o ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23 (pravosuđe i temeljna prava), dok bi partneri u istopolnim zajednicama ubuduće imali ista prava kao bračni i vanbračni supružnici u nizu oblasti. Predlozi su upućeni Skupštini Crne Gore na usvajanje po hitnom postupku, jer je, kako piše u obrazloženju, njihovo donošenje neophodno radi ispunjavanja završnih pregovaračkih merila.

Jedna od najznačajnijih izmena odnosi se na zakon o crnogorskom državljanstvu. Vlada predlaže da pravo na prijem u crnogorsko državljanstvo, pod istim uslovima koji važe za buduće supružnike, imaju i osobe koje su zaključile životno partnerstvo sa crnogorskim državljaninom ili državljankom.

Budva kao Las Vegas OD početka primene Zakona u Crnoj Gori sklopljeno je više od 70 istopolnih brakova. Najčešće su se venčavali parovi iz regiona i dalje, dok je manji broj parova bio iz Crne Gore. Najomiljenija destinacija za sklapanje brakova postala je Budva.

- Izmena predstavlja dalje usklađivanje pravnog sistema Crne Gore sa savremenim evropskim standardima u oblasti ljudskih praa i zaštite od diskriminacije - navodi se u obrazloženju.

Partneri će moći da prijave zajedničko prebivalište, a biće u centralnom registru stanovništva uvedeni podaci o zaključenju i prestanku životnog partnerstva osoba istog pola.

Foto: V. Danilov

Pre šest godina, zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola izglasan je u Skupštini Crne Gore, a za usvajanje ovog pravnog akta izglasan je glasovima 42 poslanika. Zakon su podržali poslanici DPS, SD, SDP, Liberalne partije i Demosa, a primenjuje se otkad su došli "oslobodioci" - od 15. jula 2021.

- Partnerstvo osoba istog pola zaključuje se pred matičarem, na svečan način, u službenoj prostoriji prigodno uređenoj za tu nameru. Tom činu prisustvuju oba buduća partnera, dva svedoka i matičar - precizirano je zakonom, kao i to da partneri mogu da zadrže svoja prezimena ili uzmu jedno kao zajedničko, a opcija je i da samo jedan od njih svom prezimenu doda i prezime drugog partnera.