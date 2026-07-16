Crna Gora

SA NEVESTOM ĐETIĆEM KOD MATIČARA: U Crnoj Gori počelo usklađivanje pravnog sistema sa zakonom EU o istopolnim brakovima

Veliša KADIĆ

16. 07. 2026. u 06:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

.PREDLOŽENIM izmenama zakona o crnogorskom državljanstvu, registrima prebivališta i boravišta, centralnom registru stanovništva, ličnom imenu i matičnim registrima, Vlada Crne Gore je pokrenula usklađivanje pravnog sistema sa zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola.

СА НЕВЕСТОМ ЂЕТИЋЕМ КОД МАТИЧАРА: У Црној Гори почело усклађивање правног система са законом ЕУ о истополним браковима

Foto: Z. Jovanović

Iz Vlade Milojka Spajića navode da je reč o ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23 (pravosuđe i temeljna prava), dok bi partneri u istopolnim zajednicama ubuduće imali ista prava kao bračni i vanbračni supružnici u nizu oblasti. Predlozi su upućeni Skupštini Crne Gore na usvajanje po hitnom postupku, jer je, kako piše u obrazloženju, njihovo donošenje neophodno radi ispunjavanja završnih pregovaračkih merila.

Jedna od najznačajnijih izmena odnosi se na zakon o crnogorskom državljanstvu. Vlada predlaže da pravo na prijem u crnogorsko državljanstvo, pod istim uslovima koji važe za buduće supružnike, imaju i osobe koje su zaključile životno partnerstvo sa crnogorskim državljaninom ili državljankom.

Budva kao Las Vegas

OD početka primene Zakona u Crnoj Gori sklopljeno je više od 70 istopolnih brakova. Najčešće su se venčavali parovi iz regiona i dalje, dok je manji broj parova bio iz Crne Gore. Najomiljenija destinacija za sklapanje brakova postala je Budva.

- Izmena predstavlja dalje usklađivanje pravnog sistema Crne Gore sa savremenim evropskim standardima u oblasti ljudskih praa i zaštite od diskriminacije - navodi se u obrazloženju.

Partneri će moći da prijave zajedničko prebivalište, a biće u centralnom registru stanovništva uvedeni podaci o zaključenju i prestanku životnog partnerstva osoba istog pola.

Foto: V. Danilov

Pre šest godina, zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola izglasan je u Skupštini Crne Gore, a za usvajanje ovog pravnog akta izglasan je glasovima 42 poslanika. Zakon su podržali poslanici DPS, SD, SDP, Liberalne partije i Demosa, a primenjuje se otkad su došli "oslobodioci" - od 15. jula 2021.

- Partnerstvo osoba istog pola zaključuje se pred matičarem, na svečan način, u službenoj prostoriji prigodno uređenoj za tu nameru. Tom činu prisustvuju oba buduća partnera, dva svedoka i matičar - precizirano je zakonom, kao i to da partneri mogu da zadrže svoja prezimena ili uzmu jedno kao zajedničko, a opcija je i da samo jedan od njih svom prezimenu doda i prezime drugog partnera.

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN VEŠTINA MLADIH: Ukazivanje na značaj osposobljavanja mladih za zapošljavanje, dostojanstven rad i preduzetništvo

SVETSKI DAN VEŠTINA MLADIH: Ukazivanje na značaj osposobljavanja mladih za zapošljavanje, dostojanstven rad i preduzetništvo