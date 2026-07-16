UKRAJINSKI parlament je prihvatio ostavku premijerke Julije Sviridenko i svih ministara.

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Na pitanje zašto je podnela ostavku kad nije prošlo ni godinu dana od njenog izbora, a predsednik joj se pred kamerama pre dva dana zahvalio za dobar rad, Julija je kazala da je to tražio Vladimir Zelenski. Dok se ne izabere novi premijer vršilac dužnosti će biti Denis Šmigalj koji je ranije već bio na čelu vlade, a u vladi Julije Sviridenko je bio zadužen za energetiku.

Pre smene Zelenski je najavio novu političku strategiju u kojoj će u budućoj vladi svaki čovek biti zadužen za jedan politički pravac, od Amerike i EU, do Kine. Za sada se kao glavni kandidat za predsednika Vlade pominje direktor državne kompanije "Naftagaz" Sergej Korecki. Opozicionari u parlamentu tvrde da je Sergeja Koreckog u politiku doveo prijatelj Zelenskog Timur Mindič koji je posle velike afere krađe državnog novca pobegao u Izrael.

Ursuli uručio Orden Evrope Zelenski je uručio predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen prvi ukrajinski Orden Evrope za njen "izuzetan lični doprinos podršci strateškom putu Ukrajine ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji". Istovremeno je odlučio da promeni u vladi vicepremijera zaduženog za evropske integracije Tarasa Kačku. Na njegovo mesto će doći dosadašnji predstavnik pri EU Vsevolod Čencov. Donedavni glavni lobisti Ukrajine za ulazak u EU, političari Poljske, promenili su ploču i sada Zelenskom postavljaju uslove. Ni Nemci se ne žure da glasaju za ulazak Ukrajine u EU. Kategorično protiv su Slovačka i Mađarska.

Kao jedan od razloga za smenu Julije Sviridenko navodi se da nema dovoljnu političku težinu u narodu. Nju je u visoku politiku lansirao bivši šef predsedničke administracije Andrej Jermak koji je bio smenjen kao učesnik afere "Mindič".

Ostaje otvoreno i pitanje ko će biti novi ministar odbrane. Dok nije procurila u javnost priča o sukobu i netrpeljivosti mladog ministra odbrane sa komandantom oružanih snaga Ukrajine generala Sirskog, Mihail Fjodorov se spominjao kao perspektivni premijer. Međutim, sada se priča da mu neće pripasti ni fotelja ministra odbrane.

Opozicionari smatraju da je Zelenski ponovo uključio kadrovski ringišpil da bi skrenuo pažnju javnosti od neuspeha na frontu i korupcijskih afera. Ma ko došao za premijera ne može da napravi čudo jer je ukrajinska privreda razrušena, državni budžet šupalj i bez pomoći sa Zapada ne bi mogli da pokriju plate i hranu vojnicima na frontu, niti da isplaćuju penzije.