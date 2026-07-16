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VEŠTAČKA INTELIGENCIJA VEĆ SADA OTPUŠTA ČAK I MENADŽERE: U Italiji sindikalni skupovi posle otpuštanja zaposlenih u informisanju

Milica Ostojić

16. 07. 2026. u 06:15

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UKUPNO 42 radna mesta menadžera i osoblja, koje je radilo na istraživanju tržišta u "Nilsen mediji", u Asagu, nedaleko od Milana, zamenjena su veštačkom inteligencijom (VI).

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ВЕЋ САДА ОТПУШТА ЧАК И МЕНАЏЕРЕ: У Италији синдикални скупови после отпуштања запослених у информисању

Foto: Skrinšot Iks/Brett Adcock


Zarad profita, radnici su otpušteni, a VI će preuzeti njihove poslove. Taj "postupak kolektivnog otpuštanja" dešava se četvrti put za tri godine, jer za ovu multinacionalnu kompaniju sa sedištem u Njujorku automatizacija je nova korporativna strategija.
Bio je to podsticaj da se u Ankoni organizuje sindikalni sastanak o garancijama za širok spektar radnika zaposlenih u informisanju. Broj mladih novinara ispod 40 godina, koji su 57 odsto manje plaćeni od starijih, već je pao sa 53 na 30 odsto. A sada VI dodatno komplikuje sliku, jer su članci generisani mašinom već premašili broj onih koje su napisali novinari.
- Suočavamo se ne samo sa kratkoročnim ekonomskim padom, već krizom u sistemu izdavaštva. Ako je odgovor na krizu zamena ljudskog rada mašinski generisanim proizvodima, bez pravila, zaštite i novih modela zapošljavanja, ne samo da ugrožavamo stotine radnih mesta, već slabimo kvalitet i nezavisnost informacija. Potrebne su nam nova politika izdavaštva, pregovaranje o korišćenju VI, ozbiljan plan za nove generacije, jer bez pristojnog rada nema ni slobodnih informacija - apeluje Pjerđorđo Severini, regionalni sekretar sindikata novinara "Marke".
Ipak, čak i u novinama koje su odmakle u korišćenju VI, i dalje je nezamenljiva kontrola novinara, odgovornih za proveru. n

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