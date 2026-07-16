OPREZ ZA SVE KOJI LETUJU U CRNOJ GORI: Otrovna riba lav ponovo snimljena kod Žanjica, njen ubod može da izazove ozbiljne tegobe

Riba lav ponovo je snimljena kod Žanjica na Luštici u Crnoj Gori. Reč je o invazivnoj i otrovnoj vrsti čiji ubod izaziva jak bol, otok i druge zdravstvene tegobe. Stručnjaci savetuju da se u slučaju uboda povređeni deo potopi u toplu vodu i da se što pre zatraži medicinska pomoć.

Foto: N. Živanović

Riba lav, jedna od najopasnijih invazivnih vrsta u Mediteranu, ponovo je uočena u Jadranskom moru, ovog puta kod tvrđave Arza u blizini Žanjica na Luštici, zbog čega stručnjaci upozoravaju kupače da budu posebno oprezni tokom letnje sezone.

Ovoga puta zabeležena je kod tvrđave Arza, nedaleko od Žanjica na Luštici, što je ponovo pokrenulo upozorenja stručnjaka da kupači i ronioci budu posebno oprezni. Snimak ove invazivne vrste objavljen je na Instagram profilu "vik_travels", a ubrzo je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. - Videli smo prelepu ribu lav na Arzi blizu Žanjica. Ona je neverovatna! Ima crveno-bele linije po sebi i velika "krila" sa bodljama. Jako boli njen ubod i bol može da traje satima. Čuvajte se, jer dolazi i u plićak!, navodi se u objavi.

Iako svojim atraktivnim izgledom podseća na ukrasne tropske ribe koje se mogu videti u akvarijumima, riba lav spada među najopasnije invazivne vrste koje su se poslednjih godina proširile Mediteranom, a sve češće se pojavljuje i u Jadranskom moru. Ova vrsta vodi poreklo iz toplih voda Indijskog i Tihog okeana, ali su klimatske promene i porast temperature mora omogućili njeno širenje ka Sredozemlju. Danas se sve češće registruje u istočnom Mediteranu, a prisustvo u Jadranu izaziva dodatnu zabrinutost. Otrov se nalazi u njenim leđnim, karličnim i analnim bodljama, a ubod može izazvati snažan bol, oticanje, crvenilo i zapaljensku reakciju.

Šta ako vas ubode riba lav? Ne paničite.

Povređeni deo tela potopite u toplu vodu (oko 45°C) na 30 do 60 minuta.

Ne pokušavajte da sami vadite eventualne ostatke bodlji.

Što pre se javite lekaru.

Poseban oprez potreban je kod dece, starijih osoba i alergičara.

Kod osetljivijih osoba mogu se javiti i ozbiljniji simptomi, među kojima su mučnina, povraćanje, vrtoglavica, ubrzan rad srca, nesvestica, pa čak i privremene neurološke smetnje. Prema upozorenjima stručnjaka, ubod u većini slučajeva nije smrtonosan, ali zahteva hitnu medicinsku procenu, posebno kada su u pitanju deca, starije osobe, hronični bolesnici ili osobe sklone alergijama. U slučaju kontakta sa otrovnim bodljama savetuje se da se povređeni deo tela što pre potopi u veoma toplu vodu, temperature oko 45 stepeni Celzijusa, u trajanju od 30 do 60 minuta.

Topla voda može ublažiti bol i doprineti razgradnji toksina. Nakon pružanja prve pomoći neophodno je javiti se lekaru kako bi rana bila adekvatno zbrinuta i kako bi se sprečile moguće komplikacije ili razvoj infekcije. Biolozi upozoravaju da bodlje ribe lav ostaju otrovne čak i nakon što ugine. Zbog toga je ne treba dodirivati golim rukama niti pokušavati da se izvadi iz mora bez odgovarajuće zaštite. Ako je primetite tokom plivanja ili ronjenja, preporuka je da se mirno udaljite i izbegnete približavanje ili pokušaj fotografisanja iz neposredne blizine, prenosi "Kurir".

Osim što može predstavljati opasnost za ljude, riba lav ugrožava i podvodni svet. Reč je o veoma uspešnom predatoru koji se hrani velikim brojem sitnih riba i rakova, dok u Jadranskom moru gotovo da nema prirodnih neprijatelja koji bi ograničili njeno širenje. Zbog toga stručnjaci pozivaju ribare, ronioce i građane da svako novo uočavanje ribe lav prijave nadležnim institucijama kako bi se pratilo njeno dalje širenje i blagovremeno preduzele odgovarajuće mere. Kako je letnja turistička sezona u punom jeku i hiljade ljudi svakodnevno borave na plažama crnogorskog primorja, novo zabeleženo prisustvo ribe lav u blizini popularnih kupališta predstavlja dodatni razlog za oprez prilikom ulaska u more.