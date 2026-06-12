Svet

DETALJI TRAGEDIJE U MAĐARSKOJ: Osam mrtvih na auto-putu, poznato ko su žrtve

T.J.

12. 06. 2026. u 11:52

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SEDAM osoba je poginulo, a dve su povređene u zapadnoj Mađarskoj rano jutros kada se minibus sa devet putnika sudario s kamionom koji je bio zaustavljen zbog ranije nesreće na autoputu M1, saopštila je policija. Još jedna osoba je poginula u prethodnoj nesreći, čime je ukupan broj žrtava porastao na osam. Prema navodima mađarskih vlasti, sve žrtve su bili odrasli muškarci i strani državljani.

ДЕТАЉИ ТРАГЕДИЈЕ У МАЂАРСКОЈ: Осам мртвих на ауто-путу, познато ко су жртве

FOTO: AI generated

Ova nesreća je samo deo lanca nesreća u blizini Đera.

Nedavno je i minibus sa devet putnika naleteo na kamion koji je bio zaustavljen zbog prethodnog udesa. U stravičnom sudaru život je izgubilo sedam osoba, dok su dve povređene. Nekoliko desetina minuta ranije, na istoj deonici puta, jedan kamion udario je u građevinske mašine, nakon čega se zapalio, a njegov vozač je poginuo.

Tako je broj žrtava u dve povezane nesreće porastao na osam.

Minibus koji je učestvovao u drugoj nesreći imao je moldavske registarske tablice, kao i kamion koji je učestvovao u prvom udesu. Istraga o okolnostima obe nesreće je u toku.

Šta se dogodilo?

Kamion je rano ujutru u petak, na 115. kilometru autoputa M1, u oblasti Teltestava, udario u nekoliko stacionarnih građevinskih mašina, krećući se ka Heđešalomu.

FOTO: AI generated

Vozilo je gurnulo mašine jednu prema drugoj, a zatim se kabina zapalila i vatra se proširila na teret, saopštila je agencija za upravljanje katastrofama na svojoj veb stranici.

Vatrogasci iz Đera su intervenisali i sprečili širenje požara.

Žrtve strani državljani

Mađarski premijer Peter Mađar je na Fejsbuku objavio da su žrtve strani državljani.

- Izražavam iskreno saučešće porodicama - rekao je.

Mađar nije precizirao nacionalnost žrtava, a policija nije odmah odgovorila na pitanja Rojtersa.

Policija je medijima saopštila da su sve žrtve bili odrasli muškarci, da je minibus imao moldavske registarske tablice i da je kamion koji je učestvovao u prvoj nesreći takođe imao moldavske registarske tablice.

(Agencije)

BONUS VIDEO: HAOS U CENTRU KRUŠEVCA: Kamion se zakucao u zgradu RFZO

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