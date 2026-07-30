HAJDUK "SVETI" ZVEZDU: Splićani nadomak eliminacije starog dželata "crveno-belih"

HAJDUK ima kapital od dva gola pred revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Pafosa. Posle pobede od 2:0 na "Poljudu", hrvatski velikan putuje na Kipar sa jasnim ciljem, da sačuva prednost i izbori plasman u narednu rundu, dok domaćin veruje da uz podršku svojih navijača može da režira veliki preokret na "Alfamega stadionu" (19.00).

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Pafos je u prethodne dve sezone napravio istorijske uspehe na domaćoj sceni i evropskoj pozornici. Nakon osvajanja Kupa Kipra izborio je prvi izlazak u Evropu, a potom je stigao i do prve šampionske titule u istoriji kluba, koju je pretvorio u plasman u grupnu fazu Lige šampiona prošle sezone kada je u plej-ofu kvalifikacija šokirao Crvenu zvezdu.

Ipak, ove godine put ka Evropi vodi kroz kvalifikacije za Ligu Evrope, a prvi korak nije prošao po planu.

Ekipa Rikarda Sa Pinta poražena je u Splitu sa 2:0 i sada je pred izuzetno zahtevnim zadatkom. Pafos će pokušati da iskoristi domaći teren, gde je u evropskim utakmicama poslednjih sezona znao da bude veoma neugodan rival.

Na svom stadionu uspevao je da otkine bod Monaku, ali i da savlada Viljareal, što dovoljno govori o kvalitetu koji poseduje kada igra pred svojim navijačima.

Sa druge strane, Hajduk je odigrao veoma zrelo u prvom susretu. Golovi Mišela Sega i Darija Melnjaka doneli su Splićanima veliku prednost, ali i dozu samopouzdanja pred revanš.

Tim sa Poljuda prethodno je eliminisao Žilinu ukupnim rezultatom 3:2, mada je poraz u gostima pokazao da ekipa još uvek ima određene oscilacije van svog stadiona.

Upravo gostovanja predstavljaju razlog za oprez hrvatskog predstavnika. Hajduk nije slavio na poslednjih pet takmičarskih mečeva van Splita, a evropske kvalifikacije često su bile kamen spoticanja za klub koji još od sezone 2010/11 nije uspeo da izbori plasman u grupnu fazu nekog UEFA takmičenja.

Pafos će zbog potrebe da nadoknadi zaostatak verovatno krenuti znatno ofanzivnije nego u prvom meču. Očekuje se da iskusni David Luiz predvodi odbranu domaćih, dok bi Sa Pinto mogao da promeni formaciju i zaigra sa četvoricom u poslednjoj liniji kako bi dobio više igrača u napadu.

Hajduk nema mnogo razloga za velike promene. Trener će ponovo računati na raspoložene Sega i Melnjaka, dok će Abduli Sanjang Bamba najverovatnije dobiti priliku od prvog minuta zbog povrede Roka Brajkovića.

Gosti će pokušati da iskoriste svaki prostor koji ostavi rival, svesni da bi jedan postignut gol praktično ugasio nade kiparskog predstavnika.

Iako Pafos ima kvalitet da zakomplikuje revanš, Hajduk u ovaj duel ulazi sa ozbiljnom zalihom i deluje kao tim koji kontroliše svoju sudbinu.

Očekujemo veoma zanimljiv revanš, domaći će sigurno rizikovati od samog starta, izaći visoko i pokušati da dođu do ranog pogotka, a mi verujemo da će uspeti da pronađu put do mreže i ozbiljno zakomplikovati život Hajduku koji je poznat kao "domaćinska ekipa".

NAŠ TIP: D 1-2 (kvota 1.60)

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