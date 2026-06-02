"POTPUNO SI LUD, BIO BI U ZATVORU DA NIJE BILO MENE" Mediji tvrde: Tramp pobesneo na Netanjahua
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je tokom razgovora u ponedeljak oštro kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog eskalacije izraelskih vojnih akcija u Libanu, nazivajući ga "ludim" i "nezahvalnim", rekla su dva američka zvaničnika za Aksios.
Iran je ranije zapretio da će odustati od pregovora sa SAD zbog izraelskih akcija u Libanu.
Prema navodima izvora, Tramp je tokom razgovora Netanjahua upozorio da bi sprovođenje pretnji o bombardovanju Bejruta dodatno izolovalo Izrael na međunarodnoj sceni.
- Potpuno si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spasavam ti političku karijeru. Sada te svi mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga - navodno je poručio Tramp, prema rečima zvaničnika upoznatog sa razgovorom.
Drugi izvor upoznat sa razgovorom rekao je da je Tramp bio "besan" i da je u jednom trenutku povikao: "Šta to, dođavola, radiš?"
Američki zvaničnici su naveli da je Tramp ocenio kako Izrael ima pravo da odgovori na napade Hezbolaha, ali i da je izrazio zabrinutost zbog, kako smatra, nesrazmerne eskalacije sukoba koju je poslednjih dana sprovodila izraelska strana.
Tramp je, takođe, izrazio zabrinutost zbog velikog broja civilnih žrtava u Libanu i usprotivio se rušenju čitavih zgrada radi eliminacije pojedinačnih komandanata Hezbolaha, dok je, prema navodima jednog izraelskog zvaničnika, Izrael odustao od planova za napade na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu.
Iako su Tramp i Netanjahu i ranije imali napete razgovore, nastavili su blisku saradnju po pitanju Irana i drugih regionalnih pitanja, a ovaj razgovor, kako navode izvori, bio je među najtežima otkako se Tramp vratio u Belu kuću.
Nakon razgovora, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio da se pregovori sa Iranom "nastavljaju ubrzanim tempom", a to je poručio odmah nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha.
Tramp je saopštio da je obavio produktivne razgovore sa Netanjahuom i predstavnicima Hezbolaha, u kojima je postignut dogovor o obustavi vatre i otkazivanju slanja izraelskih trupa u libanski glavni grad, Bejrut.
Netanjahu je, sa druge strane, saopštio da je Trampu rekao kako će Izrael napasti ciljeve u Bejrutu ukoliko Hezbolah ne prekine napade, kao i da će izraelske snage u međuvremenu nastaviti operacije na jugu Libana, uz poruku da "stav ostaje nepromenjen".
