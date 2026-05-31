DŽEJ DI VENS GLAVNI KANDIDAT? Tramp se se još uvek dvoumi oko naslednika

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp još nije doneo odluku o tome koga bi želeo da vidi kao svog političkog naslednika, piše "Njujork tajms" navodeći da Tramp nije u potpunosti uveren da je potpredsednik Džej Di Vens najbolji kandidat za tu funkciju.

Pozivajući se na izvore bliske Beloj kući, list navodi da Tramp često u razgovorima sa saradnicima pokreće pitanje da li Vens poseduje sve što je potrebno za pobedu na izborima i predsedničku funkciju.

Navodno i sam izražava sumnju u njegove sposobnosti, iako se Vens trenutno smatra najizglednijim kandidatom Republikanske stranke za predsedničke izbore 2028. godine.

Prema istim izvorima, Tramp se redovno interesuje za stavove o Džej Di Vensu i državnom sekretaru Marku Rubiju, a početkom maja je na jednom događaju čak pitao goste ko bi od njih dvojice bio bolji predsednički kandidat.

Tom prilikom je, kako navodi list, stavio do znanja da za sada ne podržava nijednog od njih kao svog izvesnog naslednika.

List navodi da Tramp često poredi Vensov politički put sa sopstvenim, ističući da potpredsednik nije pobedio na značajnim izborima bez njegove podrške.

Takođe, on je navodno kritikovao Vensa zbog odlazaka na odmor tokom mandata, naglašavajući da on sam retko koristi slobodne dane.

Predsednik SAD je, između ostalog, obraćao pažnju i na situacije koje bi mogle da ostave utisak nedovoljne ozbiljnosti, uključujući incident kada je Vens tokom ceremonije u Beloj kući ispustio šampionski trofej univerzitetskog tima iz Ohaja.

Izvori lista navode i da Vens aktivno koristi društvene mreže i često ulazi u rasprave sa kritičarima, što je navodno izazvalo zabrinutost pojedinih zvaničnika Bele kuće. Ipak, saveznici i Trampa i Vensa smatraju da je potpredsednik i dalje najozbiljniji kandidat da preuzme lidersku ulogu u pokretu koji je Tramp izgradio.

Republikanska stranka će do predsedničkih izbora 2028. godine morati da izabere novog kandidata, pošto Tramp, prema američkom Ustavu, ne može da se kandiduje za treći predsednički mandat.

Među potencijalnim naslednicima Tramp je ranije pominjao Džej Di Vensa, Marka Rubija, ministra finansija Skota Besenta i bivšu ministarku unutrašnje bezbednosti Kristi Noem.

