MODŽTABA HAMNEI I DALJE VUČE SVE KONCE: Američka strana tvrdi da ima bitne informacije o vrhovnom vođi Irana

AMERIČKE obaveštajne službe procenjuju da novi vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei i dalje ima ključnu ulogu u oblikovanju ratne i pregovaračke strategije zemlje, uprkos tome što od početka sukoba nije viđen u javnosti zbog povreda zadobijenih u američkom napadu u kojem je poginuo njegov otac, bivši vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, objavio je Si-En-En.

Prema navodima više izvora upoznatih sa obaveštajnim podacima, Modžtaba Hamnei ostaje izolovan i pod medicinskim nadzorom, a komunikaciju navodno održava isključivo putem kurira i ličnih sastanaka, bez korišćenja elektronskih uređaja.

Američki zvaničnici navode da precizna raspodela moći unutar sada fragmentiranog iranskog režima ostaje nejasna, ali da Hamnei učestvuje u definisanju pristupa Teherana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o mogućem okončanju sukoba.

Američke obaveštajne procene ukazuju da je Iran, uprkos američkim i izraelskim udarima, zadržao značajan deo vojnih kapaciteta. Prema poslednjim podacima, oko dve trećine iranskih raketnih lansera i dalje je operativno, dok CIA procenjuje da bi Iran mogao da izdrži još oko četiri meseca američke blokade bez potpune destabilizacije ekonomije.

Portparolka Bele kuće Ana Keli je rekla da američka strategija "vrši sve veći pritisak na Iran", dok administracija američkog predsednika Donalda Trampa nastavlja da insistira na diplomatskom rešenju.

Međutim, američki državni sekretar Marko Rubio je upozorio da "fragmentisan i nefunkcionalan" iranski sistem otežava pregovore, jer ostaje nejasno ko u Teheranu ima konačno ovlašćenje za donošenje odluka.

Prema američkim procenama, svakodnevnim vojnim i političkim operacijama trenutno uglavnom upravljaju visoki zvaničnici Korpusa islamske revolucionarne garde zajedno sa predsednikom parlamenta Mohamadom Bagerom Kalibafom.

Izvori navode da primirje između SAD i Irana traje duže od mesec dana, iako su obe strane poslednjih dana razmenile ograničene udare, dok je saobraćaj kroz Ormuski moreuz gotovo potpuno obustavljen.

