Strahovita pretnja Trampu: Iran će pretvoriti Ormuski moreuz u groblje američkih nosača aviona

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ima dva izbora — da nastavi vojnu operaciju čiji ciljevi neće biti ostvareni ili „loš dogovor“ sa Iranom, saopštila je obaveštajna služba Revolucionarne garde.

Kako se navodi, za Sjedinjene Američke Države „prostor za donošenje odluka se suzio“.

-Tramp će morati da bira između vojne operacije koja ne može imati pozitivni ishod i nepovoljnog sporazuma sa Islamskom Republikom Iran, navodi Revolucionarna garda, prenosi Al Džazira.

Dodaje se da je Teheran postavio rok za ukidanje blokade iranskih luka od strane američkih snaga, ali bez navođenja konkretnog datuma.

Bivši komandant Revolucionarne garde i sadašnji vojni savetnik vrhovnog lidera Irana Mohsen Rezaj zapretio je da će Ormuski moreuz pretvoriti u „groblje američkih pirata“.

-SAD su jedina piratska sila na svetu koja ima nosače aviona. Naša sposobnost da se suprotstavimo piratima nije ništa manja od naše sposobnosti da potapamo ratne brodove. Spremite se za groblje vaših nosača aviona i trupa, kao što su ostaci vaših aviona ostali u Isfahanu, izjavio je on, aludirajući na oboreni američki lovac F-15E Strike Eagle.

Prema navodima agencija Tasnim i Fars, Teheran je predstavio mirovni predlog od 14 tačaka. Vašington je predložio dvomesečno primirje, ali iranska strana insistira da se pitanja reše u roku od 30 dana i da se pregovori usredsrede na „okončanje rata“, a ne na produžavanje primirja.

Prema informacijama novinara Baraka Ravida, Iran je predložio da se u roku od 30 dana postigne sporazum koji bi uključio otvaranje Ormuskog moreuza, ukidanje pomorske blokade od strane američkih snaga i konačan završetak rata u Iranu i Libanu.

-Uskoro ću se upoznati sa planom koji nam je Iran upravo poslao, ali ne mogu da zamislim da će biti prihvatljiv, napisao je Tramp na platformi Istina.

On je dodao da Teheran još nije „platio dovoljno visoku cenu“ za, kako je naveo, ono što je „naneo čovečanstvu i celom svetu u poslednjih 47 godina“.

