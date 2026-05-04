"Bio je u pravu za sve" Tramp pohvalio Đulijanija: Najbolji gradonačelnik NJujorka!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je nekadašnji gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani, koji je hospitalizovan i u teškom je stanju, bio "u pravu u vezi svega", opisujući ga kao "pravog ratnika" i "daleko najboljeg" gradonačelnika Njujorka.
- Naš neverovatni Rudi Đulijani, pravi ratnik i daleko najbolji gradonačelnik u istoriji Njujorka, hospitalizovan je i u teškom je stanju. Kakva tragedija što su se prema njemu tako loše odnosili ludaci sa radikalne levice i demokrate, a bio je u pravu u vezi svega. Varali su ga na izborima, fabrikovali stotine priča, radili sve samo da unište našu naciju, a pogledajte sada Rudija. Tužno - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Đulijani je protekle noći hospitalizovan, ali nije poznato zbog čega.
Njegov portparol je saopštio da je Đulijani u teškom, ali stabilnom stanju.
(Tanjug)
